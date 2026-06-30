Sánchez llena Madrid de ‘nuevos españoles’ para acabar con Ayuso

OKDIARIO fue el primer medio en advertir que las nacionalizaciones masivas del Gobierno a través de la denominada Ley de Nietos constituyen un auténtico fraude electoral por la vía de sustituir radicalmente el censo actual por otro, incrementando en 2,6 millones de personas extranjeras, nuevos españoles con derecho a voto.

A nadie se le oculta que, ante la caída del PSOE en las encuestas, Pedro Sánchez ha diseñado una estrategia que está empezando a dar resultados. Compensar el derrumbe socialista en España incorporando al censo una masa millonaria de nuevos votantes residentes en el extranjero y, sobre el papel, afines ideológicamente.

En las últimas elecciones autonómicas -Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía-, el PSOE ha perdido por goleada ante el PP, vencedor en todas ellas, pero, sin embargo, los socialistas han ganado el voto exterior en todos estos territorios. Sólo en la Comunidad de Madrid, desde las elecciones autonómicas de mayo de 2023, el CERA -censo de españoles residentes ausentes- ha aumentado en 108.962 personas, de 377.261 a 486.223. Esto supone un incremento de casi el 29% en apenas tres años.

La trampa del Gobierno no se limita a adulterar el censo con la oleada de nacionalizaciones, sino que va más allá al repartir el voto de los nuevos españoles por aquellos territorios donde les sea más rentable en virtud de los cálculos electorales. Los nuevos votantes pueden elegir el municipio en el que «desea ser adscrito a efectos de los procesos electorales en España», bien por ser «su última residencia», el «de mayor arraigo propio», el «de mayor arraigo de sus ascendientes» o bien por «otros motivos».

Esto es sobre el papel, porque OKDIARIO ya ha publicado vídeos en los que dirigentes socialistas admiten que la intención del Gobierno es repartir el voto exterior en función de sus necesidades electorales en cada provincia. O sea, que el que parte y reparte se lleva la mejor parte.