Sánchez ante la encrucijada andaluza

Este próximo domingo, 19 de junio -solemnidad del Corpus Christi- los andaluces tienen una cita con las urnas que, si bien es de particular interés para ellos, tiene una importancia que se proyecta a toda España, como una suerte de primarias de la próximas elecciones generales.

Andalucía es una comunidad autónoma en la que concurren diversas circunstancias que hacen que no se la pueda considerar una más de las diecisiete, pese a que no fue reconocida como una de las «nacionalidades históricas» -lo que solo se aplicó a Cataluña, Pais Vasco y Galicia- por no haber aprobado su primer estatuto de autonomía durante la Segunda República. Sin embargo, Andalucía también accedió a la autonomía por la vía del artículo 151 de la CE, vía considerada «rápida» para alcanzar desde el primer momento un elevado nivel competencial, lo que consiguió tras superar -con la excepción de Almería- el referéndum preceptivo para ello. Pero además de este hecho político, en ella concurre el ser la comunidad más poblada de España y, por ello, aporta el mayor número de diputados al Congreso. Otra singularidad, y no menor, radica en que durante casi cuatro décadas ha estado gobernada ininterrumpidamente por el PSOE, convertida en un feudo político inexpugnable para la alternativa de centroderecha, y constituyendo el granero de votos necesarios para acceder a La Moncloa.

Sánchez se encuentra, pues, ante una relevante prueba tras las dos últimas derrotas que su partido lleva acumuladas en trece meses. El 4-M marcó un punto de inflexión en la legislatura, con su estrepitosa derrota en Madrid que proyectó a Ayuso al estrellato, a Pablo Iglesias fuera de la política, al PSOE relegado a la tercera posición en la Asamblea tras «Más Madrid», a Casado y su equipo donde ya es sabido; además de provocar una importante crisis de Gobierno con la salida de quien era considerada su guardia pretoriana: Iván Redondo, Carmen Calvo y José Luis Ábalos, entre otros ministros más.

Recordemos que aquella fue una cita electoral convocada por Ayuso como reacción a la desleal estrategia de Cs urdida con Ferraz para desalojar al PP de varios gobiernos autonómicos que debía comenzar en Murcia, pero provocó tal cataclismo, que llevó a Cs a la extinción y al sanchismo a un sensible deterioro. En Castilla y León se confirmó ese declive de los «urdidores», y en este escenario se encuentran ahora estos comicios andaluces. Según todas las encuestas, la única duda consiste en si el PP gobernará en solitario en la figura de Juanma Moreno, o si lo hará con Vox.

Este dato ya refleja la magnitud del cambio político producido con el antaño hegemónico PSOE, reducido ahora a un papel meramente secundario. Vox ha dejado claro en la campaña que quien desee que regale sus votos al PP, debe votarlos a éstos directamente, cosa que es lógica porque lo contrario significaría asumir que sus votantes y sus votos son de inferior calidad que los de los demás partidos, en particular los de Cs, con quienes Moreno ha gobernado en coalición hasta ahora. Esto obliga al PP a obtener la mayoría absoluta, lo que no parece fácil, y con el PSOE esperando ese pacto para acusarle de aliarse con la «ultraderecha», recriminación que ya no asusta a los votantes. Sobre todo, si quien acusa es Pedro Sánchez, cuyos socios y aliados no son precisamente como para permitirse incriminar a nadie.

Con las elecciones autonómicas y municipales de mayo en el horizonte, el modelo Ayuso no parece fácil se reproduzca, ya que Vox -como decimos- no va a «regalar» sus votos. Así las cosas, el modelo Moreno o es mayoría absoluta o es modelo Mañueco. En cualquier caso, sería una derrota más, y muy relevante, del sanchismo en la recta final de la legislatura.