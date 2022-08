La última condición que le ha puesto Pedro Sánchez a Yolanda Díaz es que no se parezca a Pablo Iglesias; esto es: que no aproveche cualquier situación para mostrar públicamente sus diferencias con el sector socialista del Gobierno. Tiene guasa la cosa: el presidente le pide a su vicepresidenta segunda que se aleje de la estrategia seguida por Podemos y que las diferencias se solventen en privado. A buenas horas, mangas verdes. Primero les dijo a los españoles que no compartiría gobierno con Podemos porque no podría dormir tranquilo; luego cohabitó con Podemos y ahora que cohabita con Podemos le pide a Yolanda Díaz que no sea como Podemos. Surrealista.

En realidad, lo que pretende Pedro Sánchez es hacer sangre en la brecha abierta en Unidas Podemos, porque es de sobra conocido que Yolanda Díaz no comulga, en las formas y en el fondo, con la formación morada. Sánchez lo sabe y pretende atraerse a la ministra de Trabajo para escenificar de forma creciente sus desavenencias con el partido que lidera Ione Belarra. Ya no se sabe cuántos partidos hay en la coalición de Gobierno, porque Unidas Podemos se ha roto en dos pedazos. La estrategia del jefe del Ejecutivo está clara: ganarse para la causa a su vicepresidenta segunda y escenificar de forma progresiva su malestar con Podemos, poniendo en el centro de sus críticas a Pablo Iglesias. Lo de Sánchez no es que sea geometría política variable; es otra cosa: cualquier cosa le vale hasta que deja de valerle. Da toda la sensación de que a lo que aspira el presidente es a convencer a Yolanda Díaz para que abandone su proyecto Sumar y se sume a Pedro Sánchez. De aquí a lo que queda de legislatura, el plan del jefe del Ejecutivo está claro: seguir la estrategia del divide y vencerás. Ahora resulta que Pablo Iglesias era malo para el Gobierno y la buena es Yolanda Díaz. Otra lección de hipocresía.