Tras prácticamente un mes después del día que Yolanda Díaz le pidió una reunión a Pedro Sánchez, tras el enfado que provocó en las filas moradas la imposición de una disposición de crédito extraordinario para el Ejército, este martes el presidente ha citado de urgencia a la vicepresidenta segunda antes del Consejo de Ministros para hablar. Ambos, hacía días que no intercambiaban palabra.

El encuentro que dice Moncloa «ha servido para fortalecer la coalición», según fuentes conocedoras del mismo, ha tenido momentos con el tono más elevado de lo normal. Sánchez le ha pedido a Díaz que «no se parezca a Pablo Iglesias», a la hora de «airear las discrepancias, los problemas internos y planteando ultimátums», con el fin de «salvar la coalición». La actitud de la líder de Unidas Podemos y promotora de Sumar no gusta en el PSOE. Y el jefe del Ejecutivo sabe que en el su partido ya no todos no son tan permisivos con sus socios.

Tras varias semanas ninguneando a la ministra de Empleo y Economía Social, con el objetivo también de arrinconarla tras la puesta de largo de su proyecto político, Sánchez ha vuelto a recurrir a ella para firmar la enésima tregua que dé estabilidad al Gobierno. El rechazo, este lunes, a la ley de secretos oficiales que aprobó de forma colegiada el Ejecutivo -también con los votos de Podemos, pese a que han amenazado con no apoyarla en el Congreso- ha vuelto a poner de manifiesto que la relación entre ambos partidos no es buena. Y eso se refleja en las encuestas.

De ahí que, pese a haber sopesado prescindir de sus socios por completo en la próxima crisis de gobierno, echando a Podemos alegando falta de confianza y continuas deslealtades, el líder del PSOE se ha propuesto ahora aguantar con ellos hasta el final. Todo por las encuestas. Aunque posiblemente alguno de los ministros morados salgan próximamente del gabinete. En todo caso, los nombres serán consensuados con la líder de Unidas Podemos.

De momento, en la reunión de este lunes, presidente y vicepresidenta segunda se encomendaron a mejorar los mecanismos de comunicación y toma de decisiones entre ambos. Es algo recurrente en sus encuentros que, a las pocas semanas, una parte o la otra incumple.

El mismo día que se han iniciado las negociaciones de los presupuestos entre los socios, y en plena batalla interna entre Podemos y Yolanda Díaz, Sánchez quiere aprovechar para ahondar aún más en la ruptura dentro del espacio morado. Y favorecer que esa división, con el mismo grupo parlamentario completamente dividido entre partidarios de la Díaz y de Ione Belarra, se vea reflejada en los sondeos a favor de los intereses socialistas. El secretario general del PSOE fía a eso su supervivencia en La Moncloa.

Presiones de los barones

Una de las cuestiones que ha esgrimido Sánchez ante Yolanda Díaz, algo que da muestra de la desesperación del líder socialista, son «las fuertes presiones» que recibe por parte de los barones para que rompa con sus socios antes de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mes de mayo. Hace meses que varios presidentes autonómicos del PSOE reclaman al jefe del Ejecutivo que expulse a los morados por «el daño que nos hacen».