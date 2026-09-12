Para salvarse de la quema, Sánchez levanta un cortafuegos y se carga al bombero

Lo peor de la crisis de Ceuta, que es una crisis de Estado gigantesca, es que ha cogido al Gobierno con el pie cambiado y que su relato de los hechos se estrella cada día contra la realidad. Han sido tantas las mentiras vertidas por el Ejecutivo desde la invasión que a estas alturas se le están volviendo en contra una tras otra, quedando retratado ante la opinión pública ya no como un Gobierno de incapaces, sino como un Ejecutivo de truhanes. Pedro Sánchez ha perdido el control de la situación –lo que, por otra parte, dada la catadura moral del personaje, añade más peligro todavía– y toda su estrategia consiste ahora en cargar la responsabilidad de lo ocurrido sobre el jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta. O sea, que para salvarse, el seleccionador se carga al utillero. Patético. Todo es tan indecente, tan chusco, tan profundamente inmoral, que el Ejecutivo pretende responsabilizar de la crisis de Estado a un afiliado socialista, bombero y especialista en riesgos laborales, que lleva tres décadas militando en el PSOE. Dicho de otro modo: para salvarse de la quema, el presidente levanta un cortafuegos cargándose al bombero.

Y todo para salvar al siguiente escalón, el delegado del Gobierno en Ceuta. ¿Por qué? Pues porque si cae este, el siguiente es Marlaska y el siguiente debería ser el mismísimo Pedro Sánchez. Así que han decidido que sea un cuarta fila —dicho con todos los respetos— quien pague los platos rotos. Por supuesto que con la dimisión del jefe de Gabinete del delegado del Gobierno no se cierra la crisis, sino que se acentúa, porque lo que se demuestra es que el presidente, más allá de un inmoral, está preso de su propio relato. Es difícil que salga de esta, porque la crisis de Estado no vino por la invasión de Ceuta, sino por la patética gestión del Gobierno. El cortafuegos de Sánchez, con la que está cayendo, es una ramita seca en medio del incendio.