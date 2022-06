El reto es ahora

No se explica con un aumento innecesario de la capacidad del estadio ni con que Son Moix deje de responder a la estructura de un multiusos para circunscribirse al fútbol exclusivamente. Ni siquiera con la renuncia municipal de facto a su titularidad. Robert Sarver y sus socios, con Andy Kohlberg como presidente delegado del Real Mallorca SAD, prometieron una realidad a cinco años vista, pero han pasado seis y ni tan solo se vislumbra un proyecto cuyo vencimiento fijan ahora a tres más.

El mallorquinismo latente, emocional, se pregunta qué lo que quieren estos americanos, a qué y por qué aterrizaron en Son Sant Joan tras intentos fallidos en Glasgow y Valencia, Rangers y Levante respectivamente. A día de hoy no ha habido respuesta palpable que, como ya hemos insinuado en ocasiones precedentes solamente se plasmaría en una apuesta firme por un equipo, por una plantilla, por un cuadro técnico y una dirección deportiva coherente y capaz de consolidar la institución en la primera categoría del fútbol español.

Nadie ha pedido un gran estadio, pues no se llena ni el que hay, ni un hotel en Son Bibiloni, un sueño muy aparente que choca con la legislación vigente. La afición si, más palmesana que insular, únicamente demanda, con deseo aunque sin derecho a exigir, que los hechos sustituyan a la palabrería. Bastante «postureo» y bastante juramento sin esperanza campea en la política al uso, como para sufrirlos también en esa vía de escape hacia el ocio y el entretenimiento que son el deporte en general y el fútbol en particular. Cada uno con el suyo.

Por sus obras les conoceréis y no las de la construcción. El movimiento se demuestra andando y si hasta la fecha los propietarios del club no han dado un solo paso, su reto consiste en empezar a andar y antes de vendernos una cubierta para que no se mojen los de ·sol», preferimos futbolistas. Ningún galáctico, no, tampoco es eso. Un poco de por favor, eso si, que nos permita tener fe. Aquí está el guante, recójanlo o váyanse.