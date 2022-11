La reforma del delito de malversación choca con la doctrina de la UE

Como con la derogación del Código Penal del delito de sedición -la última dádiva de Pedro Sánchez a los golpistas catalanes para que le sigan manteniendo en la Moncloa-, el indultado Oriol Junqueras no podría volver aún a la política por estar inhabilitado por un delito de malversación, el presidente del Gobierno ha dado un nuevo paso: reformar también este último delito para que Oriol Junqueras pueda ser candidato de ERC en las próximas autonómicas catalanas. Al tiempo, con la reforma, se ayuda a José Antonio Griñán, el ex presidente socialista andaluz condenado a seis años de cárcel por malversación por el caso de los ERE. Toda una carambola que pone en jaque al Estado de Derecho y supone una amnistía encubierta de golpistas y socialistas corruptos.

Sin embargo, el plan de Sánchez parece difícil que convenza a la UE, pues el Grupo de Estados Contra la Corrupción (GRECO) ya advirtió al Gobierno que cualquier «uso indebido de recursos públicos» es un «delito sancionable». En su informe de recomendaciones a España, el equipo de anticorrupción de la Unión no hace distinción alguna entre el enriquecimiento personal o la ausencia de este, como ahora argumenta el Gobierno para salir en auxilio de Junqueras y Griñán. Y es que la surrealista tesis de que la malversación que no se traduzca en un enriquecimiento personal es de mejor condición que la malversación en beneficio propio y, en consecuencia, debería tener menos sanción penal, ha causado estupefacción. O sea, que malversar 600 millones de euros de dinero público sin lucro personal tendría menos condena que llevarse crudos 100.00o euros. En Europa no dan crédito.

La última pirueta de Sánchez en apoyo de golpistas y socialistas corruptos es el no va más de la indecencia. La quiebra misma del Estado de Derecho. Por eso, en la UE se frotan los ojos y no salen de su asombro. Lo de Sánchez traspasa fronteras: las físicas y las de la desvergüenza