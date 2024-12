Que el ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero se ha convertido en referente del sanchismo lo demuestra el hecho de que tan pronto hace de eslabón entre la dictadura venezolana y el Gobierno como hace de mediador del PSOE en sus reuniones clandestinas con Junts en Suiza. La última encomienda a Zapatero ha sido la de mandarle a Marruecos para participar en un encuentro de socialistas marroquíes en Rabat, en el que ha aprovechado para arremeter contra «la derecha» por sus discursos sobre la inmigración. Según el ex presidente, el PP y Vox «promueven el odio» hacia los extranjeros, que es tanto -dado que estaba en Marruecos- como decir «os odian». No se quedó ahí, sino que fue más allá al sugerir que PP y a Vox «utilizan el miedo» a la inmigración como estrategia electoral, para insistir en que España necesita de un «Marruecos con una izquierda fuerte».

Zapatero se permitió el lujo de valorar el resultado de las elecciones en Estados Unidos: la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos -dijo- estuvo relacionada con el «castigo» de los votantes árabes y musulmanes a Joe Biden por apoyar a Israel en la guerra contra Hamás. De Venezuela nada dijo, porque ya se sabe que lleva tiempo empeñado en blanquear la dictadura. Por cierto, dado que Zapatero -todo un ex presidente del Gobierno de España- se ha ido a Marruecos a poner a caldo al PP y Vox -una indecencia en alguien que debería guiarse con mesura y prudencia en sus reuniones internacionales- viene como anillo al dedo aquello que le espetó el Rey Juan Carlos a Hugo Chávez en la cumbre Iberoamericana de 2007, precisamente en presencia de un Zapatero acobardado, cuando el dictador venezolano osó insultar al anterior Gobierno de Aznar. ¿Por qué no te callas? Ahora Zapatero se comporta como se comportó entonces Hugo Chávez. Así que lo que cabe decirle es ¿por qué no te callas?, Zapatero