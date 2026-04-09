Una proposición para Ayuso

Me encanta que Isabel Díaz Ayuso plante cara al separatismo vasco y catalán, y les diga a nuestros tribalistas patrios lo que muchos españoles pensamos en temas como el latrocinio planeado del Guernica por parte del PNV. Como vaya a Bilbao, ya no vuelve, y esto es opinión mía. Pero me encantaría aún más que hubiera, con presupuesto público y bien dotado, un auténtico plan desde la Comunidad de Madrid para que los jóvenes de toda España no olviden jamás lo que fue ETA, ya que Pedro Sánchez se está empleando a fondo en el blanqueamiento de esta banda terrorista y en la desmemoria histórica.

Por supuesto, reconozco la labor que el Gobierno de Ayuso está haciendo en esta materia. Por ejemplo, fue la única administración pública que apoyó económicamente el documental de Iñaki Arteta Sin libertad, 20 años después, en el que un grupo de jóvenes estudiantes de periodismo entrevistaron a víctimas del terrorismo. O la ayuda constante que presta a los afectados por esta barbarie criminal, sin olvidar el ya comenzado ciclo de conferencias dirigidas a jóvenes universitarios, que organiza junto a la Asociación de Colegios Mayores, y en las que participan víctimas para dar a conocer la historia reciente de nuestro país.

Sin duda alguna, el de Madrid es uno de los gobiernos autonómicos más comprometidos con quienes han sufrido la barbarie terrorista. Cuando hablo de «plan», no me refiero al apoyo que ya presta, y que merece un aplauso. Me gustaría que Ayuso hiciera por la recuperación de la memoria histórica de las barbaridades de ETA lo mismo que hace el separatismo catalán para expandir sus postulados totalitarios: apoyar, en otras comunidades autónomas y con una buena dotación presupuestaria, un programa de actuación detallado. La Generalitat de Cataluña, vía el boletín oficial de la comunidad autónoma, lleva décadas invirtiendo dinero público en expandir el pancatalanismo en Baleares, Aragón y la Comunidad Valenciana, incluso en el sur de Francia, con total impunidad, pero con absoluta legalidad. Todo publicado y a la vista de todos.

Madrid ha sido una de las comunidades autónomas más azotadas por la barbarie terrorista. Así pues, es interés de todos los madrileños que las nuevas generaciones conozcan lo que fue ETA y el dolor que causó, para evitar que en el futuro una plaga criminal similar vuelva a afectar a toda España. Cada euro público de los madrileños destinado a combatir la desmemoria histórica en comunidades como las Vascongadas, Navarra o Cataluña estará muy bien invertido. Y no solo en estas regiones: se ha de ayudar allí donde pueda haber una entidad constitucionalista y solvente que presente un programa de formación para jóvenes, para que no olviden la barbarie terrorista separatista.

Todo muy legal. Todo publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid, con unas bases muy transparentes. Pero con un mensaje muy nítido: Madrid no quiere que se olvide el sufrimiento que causaron los asesinos de ETA, por mucho que el PSOE quiera blanquear la acción de esta banda. La Comunidad de Madrid no quiere que España vuelva a padecer la barbarie. Y por eso Madrid puede hacer lo que ni el Gobierno de la Nación ni muchos gobiernos regionales hacen, por complicidad o por indolencia: que todos los jóvenes crezcan conociendo lo que fue el terrorismo del nacionalismo vasco, el dolor que causó y cómo los fanáticos que conformaron su entorno político siguen sin asumir las responsabilidades del mal que hicieron a la sociedad española en su conjunto, y a la vasca en particular.