Premio al Ángel Custodio de Pedro Sánchez

Con motivo del día de los Santos Ángeles Custodios, patrones de la Policía, el Congreso de los Diputados celebrará el tradicional acto de homenaje a distintos trabajadores de la Cámara Baja, así como la entrega de la Cruz al Mérito Policial a distintos funcionarios de la Policía y personas del mundo civil. Nada que objetar, salvo por el hecho de que entre los galardonados esté el que fuera primer director de comunicación del PSOE de Pedro Sánchez, nada más ganar las primarias. En efecto, Manuel Delgado será condecorado con la Cruz al Mérito Policial, se conoce que por el mérito de soportar -aunque sólo estuvo en el cargo unos meses- a Pedro Sánchez. Armengol, siempre solícita ante el jefe, ha intervenido directamente para que entre los agraciados, y con el visto bueno del Ministerio de Interior del igualmente solícito Fernando Grande-Marlaska, estuviera este colaborador directo del hoy presidente del Gobierno.

En definitiva, que Armengol, con motivo de la festividad de los Ángeles Custodios, ha decidido premiar a uno de los primeros Ángeles Custodios de Pedro Sánchez, lo que no deja de tener su aquel teniendo en cuenta que el todavía secretario general del PSOE ganó aquellas primarias de 2014 recurriendo al pucherazo, como probó la UCO al desvelar los mensajes entre Santos Cerdán y Koldo García. «Cuando termines, apuntas como que han votado esos dos que te faltan sin que te vea nadie y metes las dos papeletas», ordenó el hoy preso de Soto del Real al ex asesor de Ábalos, quien contestó con un escueto «ya está». O sea, que Sánchez llegó a la secretaría general del PSOE adulterando las urnas y lo primero que hizo tras entrar bajo palio en Ferraz fue nombrar a Manuel Delgado director de Comunicación. Su ángel custodio. Ya tiene su Cruz ¡al Mérito Policial!