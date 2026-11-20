Se dice que, aunque se tenga un buen guion, la película puede salir mala, pero que con un mal guion es imposible hacer una buena película. Pues eso, que cuando en los ocho años y medio de desempeño de Sánchez como presidente del Gobierno no se encuentra prácticamente ningún argumento positivo en ninguno de los temas que se debaten, es materialmente imposible hacer una defensa eficaz de la gestión y conseguir salir airoso de la confrontación.

Ya lo habíamos visto en las dos entrevistas (no en los masajes) que le hicieron esta semana: no era capaz de responder con solvencia ante preguntas oportunas y repreguntas certeras. Se limita a manejar unos clichés o protocolos de respuesta que son más invención que realidad, más excusa que justificación: si se habla de la corrupción, responde con él y tú más y con que se ha reaccionado con rapidez y determinación; si se trata del problema de la vivienda, la culpa es de las comunidades autónomas; si se habla de economía, se refugia en la macro y en las engañosas cifras de la creación de empleo; y si se le achaca el deterioro institucional, la amnistía y la rendición ante los independentistas y terroristas, te contesta, sin más prueba que su sectarismo, que la amenaza para la convivencia es la derecha y la ultraderecha.

El problema añadido del debate de ayer fue que quisieron compensar la debilidad argumental con una actitud y una puesta en escena distinta. Ya habían comprobado que, a estas alturas, Sánchez no está preparado para debatir en condiciones de igualdad (en el sentido de escuchar las disposiciones y argumentos del contrario, y responder con credibilidad y suficiencia sin utilizar salidas falsas y extemporáneas), y que esa incapacidad le tensiona físicamente hasta hacerlo aparecer forzado, desencajado y agresivo. Y para evitar que se repitiera ese patrón de respuesta inconsciente que genera tanta repulsa, que es también el que sufrió en el debate de 2023, se ha optado por que se protegiera con una fingida tranquilidad que le pusiera en una aparente situación de mayor solvencia intelectual y experimental.

Pero claro, no contaron con Feijóo, a quien esta izquierda de cansina e insufrible superioridad no se cansa de despreciar y menos valorar. Y ante la avalancha de hechos, datos y circunstancias que desplegó de principio a fin el candidato del PP, la actitud de yogui fumado del presidente empezó por parecer incómoda, pasó a resultar cómica y terminó por ser patética. En fin, una estrategia equivocada de los asesores que después la táctica desarrollada por Sánchez la llevó a ser catastrófica. Por no acertar, no lo hicieron ni con el traje; es cierto que el color marrón es el de la sencillez, la humildad y la sinceridad, pero, aparte de ser una paleta muy complicada de usar y combinar, son esas cualidades y virtudes de las que él carece. Seguramente es el problema de tener tantos asesores: que cada uno quiere dejar su cagadita.

En definitiva, que el sanchismo se ha disparado al pie la penúltima bala. Contra la hipermovilizada derecha, hacía falta ese golpe en la mesa del puto amo que no se ha producido. Al contrario, ha fallado de la forma más estrepitosa; no sólo no ha conseguido extender el temor a una derecha que ya gobierna en la mayor parte de España, sino que, al contrario, ha inferido a los españoles, quien encarna, por el recuerdo de la amnistía, la corrupción, los impuestos y los precios, los trenes y los servicios, la emigración ilegal y Ceuta, la verdadera amenaza para el futuro.

No obstante, y a pesar de que, con las miles de simulaciones de la IA, las posibilidades de que Feijóo no gane las elecciones o que no se materialice el cambio tienden a cero, nadie se atreve a dar por cerrado el partido. Y no es porque se crea que Sánchez, el PSOE o los cabezahuevos son capaces de levantar la campaña y conseguir que la gente vuelva a confiar en él, sino porque no se sabe hasta dónde puede llegar con sus trucos y sus artimañas. No se sabe hasta dónde llegarán las salpicaduras del puchero del CERA (cuántos van a ir a votar y dónde), cómo de graves son los «errores» en los empadronamientos fraudulentos o cuántas suplantaciones se harán con la aplicación de miDNI.

Esas trampas no son virtuales como las del GTA VI, sino que son objetivas, aunque hoy por hoy no sean evaluables. Son la última bala del sanchismo y puede ser letal, no para Feijóo y la derecha, sino para el sistema constitucional y la democracia.