El parche de los 20 céntimos: más problema que solución

La decisión del Gobierno socialcomunista de subvencionar con 20 céntimos los carburantes para aliviar el brutal incremento de precios se ha traducido en un problema más que en una solución. Y es que la medida, que ahora será prorrogada por tres meses, no ha satisfecho a nadie. Los usuarios ya pagan lo mismo que pagaban antes de que entrara en vigor la medida, porque el incremento de precios de los carburantes se ha comido el descuento. Los propietarios de pequeñas gasolineras tienen que adelantar la subvención y se ven asfixiados por una medida que les deja casi sin margen de beneficios y las petroleras protestan porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez les ha metido la mano en la cartera, al obligarlas a correr con el coste de 5 céntimos. El último ejemplo de que no hay nadie satisfecho es que las petroleras se han reunido para solicitar que se excluya de la rebaja a los turistas extranjeros y a las familias que cruzan el Estrecho, ya que se trata de una medida diseñada para mitigar el impacto del alza de los precios de la gasolina y el diésel en los bolsillos de los españoles. Su argumento es que si la medida del Ejecutivo tiene como objeto mitigar el alza de los combustibles en el bolsillo de los españoles, no tiene sentido que se beneficien del descuento aquellos turistas o extranjeros que vengan o atraviesen territorio español este verano. Y es que a los turistas también hay que sumar las miles de familias que cruzarán este verano el paso del Estrecho, cerrado desde marzo de 2020 por el impacto de la pandemia. El sector denuncia que aplicar el descuento a todos los conductores que circulan por España es de «dudosa productividad» para controlar el encarecimiento de precios.

Usuarios, pequeñas gasolineras y petroleras constatan que el parche de los 20 céntimos no ha servido para nada. A estas alturas, parece obvio que lo razonable habría sido reducir los impuestos de la gasolina en lugar de recurrir a una subvención tan polémica como inútil.