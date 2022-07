Otra vez la izquierda retorciendo su código ético

La Fiscalía pide cuatro años de cárcel para la separatista Neus Truyol por un delito medioambiental. La edil o edila o edile de Més es responsable de Urbanismo y Modelo de Ciudad (una redundancia) en el Ayuntamiento de Palma y en la anterior legislatura fue regidora de Medio Ambiente y ahora le señalan por los reiterados vertidos de Emaya a la bahía desde 2016. Unos vertidos, contaminantes, siendo la responsable, ecologista confesa. En fin.

También Neus Truyol ha sido ratificada por su partido como candidata a la alcaldía de Palma en las próximas elecciones locales de 2023. Supongo que todo ello la convierte en un peso pesado de Més per Mallorca, antes PSM, y como tal sujeta a dar ejemplo empezando por el artículo 16 del código ético de su partido, que obliga a cesar en sus cargos a quienes hayan sido señalados en firme por la Justicia. Presunción de inocencia, sí. Pero apertura de juicio oral, también. Ética, según la RAE, es «el conjunto de normas que valoran el comportamiento humano en una comunidad» de la misma manera que las relaciones con la moral, es decir, «el conjunto de normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento humano». También la RAE.

En rueda de prensa posterior a su encausamiento judicial, Truyol considera la petición de cuatro años de cárcel consecuencia directa de «la politización judicial». Vamos a ver, bonita. ¿Nadie te ha explicado que las leyes son de obligado cumplimiento? ¿Nadie te ha recordado que su incumplimiento se corrige mediante la intervención de la Justicia? ¿Politización judicial? ¿No será que como el conjunto de la casta te consideras por encima de la ley?

Ya sabemos que en la vida corriente eres un cero a la izquierda; que nadie en su sano juicio reclamaría tus servicios en la empresa privada. No vales para tales menesteres. Has llegado a la política para medrar en la vida y sin que nadie te pida certificado de excelencia alguno. Me atrevería a decir que a los políticos ni tan siquiera se les pide certificado de educación primaria.

Basta ver lo que está pasando en España con un Gobierno de características similares a las de nuestro Govern, nuestro Consell Insular y Ayuntamiento de Palma: pandillas de analfabetos funcionales, con rango de ministros, de diputados y de regidores –todos muy progresistas- que hacen gala de una incompetencia sin el menor atisbo de lucidez en el desempeño de su trabajo al servicio de la sociedad en su conjunto como servidores públicos que son. Solo les importa inocular barbarismos como ministros, ministras, ministres, diputados, diputadas, diputades, regidores, regidoras y ¿cómo decir en plan líquido? ¿Regidoros? Menudo carnaval de gilipolleces por decreto.

En cuanto a la «politización judicial» en tu caso es excusa de mal pagador. Basta con recordar el rigor de la magistratura con dirigentes de derechas y en cambio, su benevolencia con dirigentes de la izquierda, en las Baleares. Veremos en qué acaba la acción judicial en el entorno del vice Yllanes y de la propia Armengol también. Creo que no tienes de qué preocuparte.

Cosa distinta es tu soberbia, cuando te despachas con «soy la candidata de Més para 2023 y así continuaré»; incluso entender que «mi procesamiento no perjudicará a mi partido, todo lo contrario». ¿De qué vas, de heroína? Es un hecho contrastado que disfrutas de unos electores crónicos y que no ven más allá de las siglas de Més. No dan para alcanzar la alcaldía, cierto, pero sí para chupar moqueta en un hipotético nuevo Pacte de Progrés.

Lástima que no entiendan que la función de un Ayuntamiento es gestionar la ciudad y con gente como tú ya conocemos las consecuencias señaladas con acierto por el líder del PP en Cort, Jaime Martínez: «Llevamos tiempo advirtiendo al alcalde de que no gestiona, no hay liderazgo y de que el Ayuntamiento se tambalea». Palma no se merece el desprestigio que le están causando tantos inútiles con único aval de las siglas PSIB-PSOE, Més y Unidas Podemos.

Es probable, Neus Truyol, que en efecto tu procesamiento no perjudique a tu partido, sino todo lo contrario. ¿Tus electores son conscientes de lo que significa? ¿Saben que en realidad Palma –de la que son vecinos- importa una higa a tus siglas, que solamente es el trampolín para medrar vosotros?

Solo cabe confiar en que estemos hablando de gentes con autoestima, más allá de vuestro vulgar proceso político. Gentes que sepan diferenciar lo que es pura demagogia, de excelencia en la gestión; ésa de la que tanto careces.

Si vuestros votantes son personas cabales, y así lo creo, puede que en 2023 te sorprendan dándote la espalda, si el partido te mantiene como candidata. Porque si tu procesamiento «no perjudicará al partido, todo lo contrario» podría ocurrir que se desplome vuestro suelo electoral porque el votante no es un peluche, sino alguien capaz de tomar conciencia de lo que está mal.

Y lo que está mal es lo impropio de tu razonamiento, ese mismo que tiende ahora a retorcer en beneficio propio el código ético del partido. Siempre la farisaica autoridad moral del progre. Vuestros votantes son los primeros en defender una autoridad moral sin engaños. Al menos deberían serlo.