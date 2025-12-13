Ortúzar, secesionista zampando menú español

No me ha sorprendido en absoluto conocer que el ex presidente del PNV, Andoni Ortúzar, haya conseguido mesa y mantel en la siempre privativa

Telefónica en calidad de consejero de Movistar Plus+ que tanta polvareda está levantando en medios políticos de la capital.

La remuneración media de un consejero de la citada empresa es de 80.000 euros, a los que hay que sumar lo que perciba desde el mes de septiembre pasado en calidad de consultor externo de Price Waterhouse Coopers (PwC), consultora internacional donde manda otro aliado del PNV.

Ortúzar, pícnico vasco que ejerció de mediocre periodista en el diario nacionalista Deia y en la televisión vasca cuando todo aquello era predio privado de su partido, se hizo famoso nacionalmente hablando (junio de 2018) cuando sus cinco votos en el Congreso decidieron sobre la suerte de Mariano Rajoy y, finalmente, optaron por abrir la puerta a Pedro Sánchez. ¡Ay, Mariano, Mariano…!

Habrá que recordar que aquellos cinco votos fueron decisivos para echar por vez primera en la democracia española a un gobierno con el que unos días antes había pactado los Presupuestos Generales que llevaban aparejados 200 millones de euros más para la tierra del sabroso Concierto Vasco. La moción de censura triunfante cambió por completo el panorama político español y dio pie a que entrara Sánchez como Atila en el poder del Estado inaugurando de ese modo un periodo autocrático perfectamente descriptible, periodo que llega hasta el día de hoy.

A los nacionalistas vascos España, según la propia declaración de su sucesor al frente del partido de Sabino Arana, siempre les ha importado una higa. Lo que realmente persiguen es ir zaheriendo a ese Estado y ordenar sus ubres. Sánchez es un chollo para ellos; un enorme y desgarrador chollo.

Hoy Ortúzar, tan orondo como atildadito, puede engullir satisfecho a dos carrillos aunque el plato esté adornado con los colores de la bandera nacional española. Coherencia y firmeza de principios…

¡Vivir para ver!