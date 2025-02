No hay negocio de la familia de Sánchez que no pase por David Sanza

El nombre les será familiar, porque no es la primera vez ni será la última que aparece en OKDIARIO: David Sanza, amigo personal de Pedro Sánchez que consiguió 60.000 euros de Reale Seguros para la cátedra de Begoña Gómez en la Universidad Complutense. Comparte con el presidente su afición por el baloncesto y es una especie de perejil de todas las salsas, pues fue pareja de Jill Stribling, la inquilina del piso que el jefe del Ejecutivo tiene en Pozuelo. Sanza, faltaría más, fue uno de los invitados VIP al mitin de 2019 en el que Víctor de Aldama se fotografió junto a Pedro Sánchez. Pues bien, David Sanza también asesoró a David Sánchez, el hermano músico del presidente sobre cómo financiar sus óperas. O sea, que no hay negocio en el que no esté metido el entorno familiar más estrecho del jefe del Ejecutivo en el que no aparezca este corredor de seguros que tenía una cadena de academias de inglés que recibió 169.000 euros en ayudas ICO.

Sanza, que fue requerido por las acusaciones del caso Begoña para que fuera citado a declarar por el juez, aparece ahora también en el caso David Sánchez.

Habrá que convenir que Sanza cumple con el perfil del clásico amigo íntimo de la familia Sánchez que tan pronto le echa una mano a Begoña como asesora al músico David. Un auténtico colega multiusos que Sánchez utiliza cuando su círculo familiar necesita un empujón: que Begoña necesita patrocinadores para su cátedra, ahí está Sanza. Que David Sánchez necesita un empujón para sus óperas, ahí está Sanza.

En concreto, el 4 de marzo del año pasado, Sanza mantuvo un encuentro telemático con David Sánchez y Luis Carrero, el asesor de La Moncloa que, como reveló este periódico, trabajaba para el hermano del presidente socialista. El objetivo era presentar un posible sistema de financiación para las óperas producidas por Sánchez en el marco de Ópera Joven, el programa que dirigía en la Diputación de Badajoz. Sanza le presentó a David Sánchez un despacho de abogados en la gestión de espectáculos en vivo, cultura y entretenimiento para explorar una posible vía de colaboración. Este Sanza es una mina: hay que ver lo que sabe. Desde luego, de la familia de Sánchez se lo conoce todo.