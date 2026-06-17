Mercedes González no se baja de las cloacas

Lo primero que ha hecho la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, tras su retahíla de mentiras en el Senado es seguir aplicando los métodos cloaqueros de la trama financiada por el PSOE y coordinada por Leire Díez. OKDIARIO ha podido saber que su intención pasa ahora por acometer cambios en la estructura de mando de la Benemérita y nombrar al frente del Mando de Personal (Maper) al general de división David Blanes, quien en la actualidad ostenta un cargo de su máxima confianza, como jefe del Gabinete Técnico.

Se trataría de mandar un mensaje claro de que «quien se mueve no sale en la foto», purgando al actual responsable de personal, el teniente general Eduardo Martínez Viqueira, quien se ha ocupado hasta ahora de ascensos y nombramientos en el Cuerpo. Ese destino es el que aseguran que reserva Mercedes González para el que ha sido su mano derecha en el cuerpo, el general Blanes, que a partir de ahora intensificará el control para que nadie se atreva a desafiarla.

En definitiva, Mercedes González va a hacer pagar muy caro el hecho de que haya salido retratada en el informe de la UCO. ¿Y quién es el general Blanes?, se preguntará el lector. Pues un «mando» de la estricta confianza del Gobierno de Pedro Sánchez, cuyos anteriores destinos no estuvieron exentos de polémica. No en vano, Blanes fue el responsable de la Unidad Fiscal y Aeroportuaria de Barajas y era la máxima autoridad la noche que la actual presidenta encargada de Venezuela, entonces vicepresidenta del gobierno de Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez, aterrizó en Madrid, sin poder salir de la zona internacional de la terminal, puesto que tenía prohibida la entrada y tránsito en la UE.

En definitiva, que Mercedes González pasa al ataque y amenaza con cortar cabezas. Un aviso a navegantes tras haber salido retratada en el informe de la UCO como cooperadora de la trama de las cloacas.