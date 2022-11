Madrid te lo hará pagar muy caro en las urnas, Pedro Sánchez

Los Presupuestos Generales del Estado, más allá de los números, son un termómetro del grado de claudicación de Pedro Sánchez ante los golpistas catalanes. Y es que las cuentas del Estado son una sucesión de regalos en forma de inversiones a Cataluña y un maltrato nada disimulado a la Comunidad de Madrid. Un ejemplo paradigmático: el desembolso en líneas de tren para Cataluña suman 1.384,2 millones de euros (inversiones de ADIF, Adif-AV y Renfe), frente a los escasos 335,2 que llegarán Madrid. En otras palabras, menos de un euro de inversión en Madrid por 4 euros que se dedican a Cataluña. Más datos: el total de las inversiones del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, que encabeza la socialista Raquel Sánchez, y los entes y empresas estatales vinculadas a este departamento del Gobierno de PSOE y Podemos, alcanza una cifra total de 612,3 millones de euros en Madrid para el nuevo ejercicio económico, frente a los 1.723,6 millones que irán a Cataluña. En la referencia a las carreteras, Cataluña recibirá de los presupuestos que se van a aprobar en las próximas semanas 234,8 millones de euros. Madrid, sin embargo, se queda en 91,8, millones. En suma, que el apoyo de los separatistas al proyecto de cuentas del departamento de María Jesús Montero se salda con un 155,75% más de inversión en los viales de Cataluña.

En estas circunstancias, ante el agravio solemne que Pedro Sánchez le hace a los madrileños, la respuesta no puede ser otra que esperarle a la puerta de las urnas y utilizar el voto en defensa propia. No cabe otra para terminar con el daño insoportable que el presidente del Gobierno de España le está haciendo a la Comunidad de Madrid. Es una cuestión de rebeldía democrática demostrarle a Pedro Sánchez que los madrileños no son ciudadanos de segunda. De modo que la próxima doble cita electoral de mayo debe ser la ocasión en la que los madrileños castiguen la ofensa permanente de un presidente que gobierna, y no lo oculta, en contra de una parte fundamental de España.