Lo que le espera a Feijóo en Moncloa

La praxis política mundial en países democráticos señala taxativamente que las elecciones las pierden los gobiernos, esto es, que no las gana la oposición. Ello como primera providencia que interesa a este post periodístico.

Lo primero y sustancial que hay que dejar claro desde el inicio mismo: sin el Partido Popular no hay en la España actual alternativa posible al poder de las izquierdas y la ultraderecha separatista, que son muchas, variadas y persistentes. Algo que unos cuantos parecen no tener claro. No hay más que comprobar cómo a diario los dardos venenosos del sanchismo y sus coadyuvantes se dirigen fundamentalmente al PP y a su actual líder, Alberto Núñez Feijóo, en ejercicio cotidiano ad hominem.

Lo segundo y muy sustancial es que el actual comandante en jefe del PP le ha ganado a Sánchez las cinco elecciones que han tenido lugar en España desde el 2022, cuando el gallego sustituyó en la cúpula del partido al bueno de Pablo Casado. Estos dos puntos anteriores me parecen elementales a la hora de enfocar el futuro inmediato.

De modo y manera que el anuncio del cónclave nacional del primer partido de España a celebrar próximamente es un paso necesario y como tal inteligente. La posición política del PP de Feijóo no es nada fácil; será aún más difícil si, como parece, puede convertirse en jefe de gobierno tras las próximas elecciones nacionales. La derecha democrática no es la izquierda, entre otras cosas porque en términos generales sus cuadros y dirigentes pueden vivir bien o muy bien al margen de la actividad política profesional.

¿Qué es lo esencial del XXI Congreso Nacional del PP, que tiene carácter extraordinario? Los mensajes a la sociedad española. ¿Qué tipo de mensajes? El primero que el PP de Núñez Feijóo es una formación que ha limpiado esa casa. Segundo, que este presidente está en disposición de garantizar a los españoles (todos) un gobierno con gente honrada y cualificada técnicamente . Tercero, que sus objetivos básicos son la recuperación de lo «nacional» (conjunto de ciudadanos libres e iguales), valor sustancial sin el cual no hay nada. Al mismo tiempo, que pueda destruir a la mayor brevedad posible toda la orgía de sambenitos que las izquierdas han levantado desde tiempo inmemorial.

Tengo para mí que la más probable herencia que recibirá de Sánchez, si los ciudadanos finalmente le ofrecen el poder, será mucho peor que la que tuvo que capear en el 2012 su paisano Mariano Rajoy.

Finalmente, el PP, quizá la formación política europea de centro derecha con mayor número de militantes, aglutinó históricamente a liberales, conservadores, y democristianos. Si ahora se intenta que las tres sensibilidades tiene que sustanciarse en una se podría tocar una tecla peligrosa y posiblemente sin posibilidad de retorno.

PD. Leo y escucho todo tipo de “paqueiradas” ad hominem ante el XXI Congreso. No son pocos, modestamente, los que entienden que el columnista es el mejor conocedor de toda la larga historia del Partido Popular. Algo conozco. Y desde esa perspectiva puedo afirmar y escribo que sería un error cambiar al Portavoz Parlamentario, Miguel Tellado. Un cuchillo afilado que entra en la mantequilla gubernamental. Quizá librarse de otros portavoces podría ser rentable…