No soporta que el jefe de la oposición ejerza de jefe de la oposición. Todo aquello que no sea bailarle el agua, recibir volutas de incienso perfumadas, coronas de laurel sobre sus incipientes canas y que la irrealidad real se incline ante su superioridad histórica de súper estadista, es traición, locura, ridiculez, ineptitud y envidia.

Este es, en esencia, el personaje que desde hace tres años y medio es el primer ejecutivo de la nación española. Hace unos meses su obsesión -todo en Sánchez es obsesión compulsiva- era Isabel Díaz Ayuso (“IDA” en expresión de la escuela redondista), ahora es Pablo Casado. Resulta que el jefe del PP lleva siete meses liderando las encuestas y todas ellas (excepción hecha del bien pagado Tezanos) si hoy se celebran elecciones le quitaría el sillón, claro está, con little help de Abascal.

En su más reciente comparecencia parlamentaria (después de 80 días de burla) Sánchez, el grandioso, fuera de sí mismo cuando Casado le leyó la cartilla en base a datos facilitados por la Unión Europea y los organismos independientes, dijo algo más propio de un patio de vecindad que de un primer ministro al uso en sede parlamentaria.

-“Siento vergüenza ajena, dijo textualmente, las cosas que mis colegas europeos me dicen de usted…”

Tirar la piedra y esconder la mano. Un comandante en jefe en sus cabales hubiera dicho qué colegas europeos le han comentado y en qué consisten los chascarrillos. Pudiera ser que se lo haya inventado al paso (no sería la primera vez) encorajinado porque desde Europa le han dicho que sus previsiones económicas son más cuentos que cuentas. Pablo Casado sólo tiene relación con sus pares del Partido Popular Europeo y parece extraño que los dirigentes del centroderecha vayan a hablar de su conmilitón español ante Sánchez al que han tomado el número correcto desde hace tiempo.

Unos días antes del desahogo en el Congreso, Sánchez se fue a clausurar el congreso regional del PSOE andaluz. Sin que el rubor hiciera presencia en sus mejillas, dijo esto:

-La oposición está instalada en el NO, todo es NO…

¿Recuerdan quién es el autor de la frase histórica, cuando Mariano Rajoy necesitaba que el PSOE se abstuviera para poder ser investido y sacar a España del impasse, al grito de NO ES NO? Lo dijo, el estadista sin par, en tierra andaluza que se levantó con su entonces jefa socialista, Susana Díaz, y todas las baronías socialistas contra tamaña irresponsabilidad y absolutismo egoísta.

No soporta la realidad de los hechos; de ahí que se haya instalado en su particular realismo mágico que trastoca en su mente todo aquello que no le gusta de la España que teóricamente gobierna. ¡Quién más se queja del comportamiento del resto es el que menos debe! Lloriqueos, quejíos, mohínes de aquel que fue pésimo jefe de la oposición y ahora demuestra que tiene un poder para el que nunca estuvo preparado.

Cosas de Sánchez.

PD. Se pondrá como quiera el doctor Sánchez, pero Alemania, la pagana y la UE cuestionan que el gobierno de don Pedro tenga capacidad para “ejecutar los fondos europeos…” Y lo que es más grave, que las cifras y datos que les manda sean correctos y aún ciertos.