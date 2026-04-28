Leonor I, ‘la Republicana’

Aunque Alfonso XIII fue un rey constitucional del siglo XX, sometido a unas Cortes bicamerales, con partidos políticos y elecciones, su formación fue la de un monarca del Antiguo Régimen. Recibió una educación privada, con tutores que le enseñaron Derecho Constitucional y Administrativo, Historia, Música, Matemáticas y, asimismo, recibió formación religiosa y militar. A su hijo, don Juan de Borbón, conde de Barcelona, la proclamación violenta y antidemocrática de la II República le hizo exiliarse sin haber cumplido aún los 18 años, lo que no impidió que fuera educado como posible heredero de la Corona. Estudió inglés, alemán y francés, cursó un bachillerato de ciencias e hizo en Inglaterra la carrera de marino que había iniciado en la Escuela Naval de San Fernando, en Cádiz, obteniendo el grado de teniente de navío Posteriormente, amplió su formación académica con estudios de Historia de Europa y Derecho Político en la Universidad de Florencia, completándola en las universidades de Lausana y Ginebra.

Don Juan Carlos I recibió una formación militar completa en las tres academias: dos años en la Academia General Militar de Zaragoza del Ejército de Tierra, uno en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) y otro más en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia). Terminada su formación militar, completó sus estudios en la Universidad de Madrid, hoy denominada Complutense, donde cursó estudios de Derecho Político e Internacional, Economía y Hacienda Pública, en un programa formativo específico y personalizado de un solo curso. Su hijo, Felipe VI, cursó sus estudios preuniversitarios en Ontario (Canadá). Posteriormente, recibió una formación militar más reducida que la de su padre, de un solo año en cada academia. Y, finalmente, obtuvo la licenciatura en Derecho, estudiando los cinco cursos completos en la Universidad Autónoma de Madrid, haciendo después un máster de dos años en la Universidad de Georgetown, en Washington, siendo el primer rey de España en la historia que posee estudios universitarios completos.

Siguiendo su camino, la princesa Leonor de Borbón cursó un bachillerato internacional en Gales y la misma formación militar de tres años de su padre. Pero, a diferencia de este, que estudió Derecho en la Autónoma, la Casa Real ha anunciado que el curso que viene estudiará un grado de cuatro años en Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid. Ciencias Políticas no es Derecho ni Economía, sino esa carrerita universitaria que estudiaron todos los fundadores de Podemos: Pablo Iglesias, Juan Carlos Monedero, Íñigo Errejón, Carolina Bescansa y Rita Maestre. Son bien conocidas las imágenes de los cochambrosos pasillos de la Facultad de Políticas de la Complutense, plagados de pintadas, grafitis, carteles y murales, todos ellos antidemocráticos, anticapitalistas y fundamentalmente comunistas, motivo por el que, quizá, los reyes han decidido enviar a la princesa Leonor a la Universidad Carlos III en vez de allí.

La mugre y el desorden comunista en la Carlos III no es exterior, como en la Complutense, ni tan aparatosos como en esta. La cochambre en el centro universitario elegido para la formación de la heredera al trono de España está en su claustro, lo que es aún peor. Leonor de Borbón va a ser formada por la extrema izquierda antidemocrática, anticapitalista y antimonárquica. Recibirá clases de políticos de Podemos como Jorge Lago y Rubén Juste, que fue el ideólogo del Tramabús de Podemos, que ponía en la diana a José María Aznar, a Felipe González y a Eduardo Inda. También serán sus profesores ultras de Más Madrid, como Felipe Llamas, y del PSOE, como Jediael Álvarez de Dompablo. Vamos a pasar de Felipe VI, el Preparao, a Leonor I, la Republicana. La misma mugre y cochambre que se ve en Políticas de la Complutense será objeto de estudio, examen y evaluación para la futura reina de España.