Juan Carlos I recibe el premio a sus memorias arropado por sus hijas y su nieto Froilán

El rey emérito Juan Carlos I se encuentra en París para recibir un premio, que supone un momento inolvidable en su vida. El que fuera rey de España publicó hace unos meses un libro con sus memorias que ha dado bastante que hablar y ha levantado heridas entre algunos miembros de la familia real española. A pesar de ello y de que muchos no estaban de acuerdo con su publicación, ha trascendido hasta tal punto que el padre de Felipe VI recibe en París el Premio Especial del Libro Político. Este es un reconocimiento que el jurado ha decidido otorgar a Reconciliación, la obra que ha escrito junto a la escritora Laurence Debray.

Celebrada en la Asamblea Nacional, esta fecha es bastante señalada en Francia. El Día del Libro Político en Francia es un evento anual destacado, creado en 1991 por la asociación Lire la Politique y la Asamblea Nacional Francesa. Este se celebra con el objetivo de fomentar el debate sobre la política a través de la escritura y la lectura, reuniendo a historiadores, diputados, periodistas y profesionales del sector editorial. Este año, las memorias de Juan Carlos I se han hecho con uno de los galardones más especiales, recibido en el país donde dio la primera entrevista después de la publicación.

Las memorias de Juan Carlos I, todo un superventas

El título lleva más de 150.000 ejemplares vendidos y, durante la Navidad, fue uno de los libros más comprados. Parece que su simple presencia fue suficiente para que, cuando sacaron las entradas del acto a la venta, se agotaran en cuestión de minutos. Parece que la figura del rey emérito Juan Carlos I es como la de una celebrity a la que muchos ansían ver.

Los invitados a ver a Juan Carlos I en la Asamblea Nacional francesa

Entre los asistentes a tan puntual celebración, han destacado, como no, las infantas Elena y Cristina, que nunca se separan de él. También hemos podido ver en la foto que su nieto Froilán tampoco se ha querido perder el evento, al igual que su sobrina, María Zurita. A esto se le han añadido otros nombres de la literatura y todos han estado expectantes al discurso de agradecimiento que ha dado, junto a Laurence Debray. Como bien ha dicho: «Desde que era pequeño, he sido consciente de mi destino y de mi vocación, que ha sido servir a mi pueblo. Desde la lejanía, veo el presente de mi pueblo y soy consciente de que nadie es profeta en su tierra y de que siempre habrá distintas opiniones y juicios sobre acontecimientos pasados».

Una lógica ausencia de Zarzuela

Muchos esperaban algún tipo de ausencia por parte de Zarzuela en este premio, pero todos sabíamos que era poco posible. La primera pregunta que surgía era quién iba a acompañar al emérito a recoger el premio y la respuesta era clara: sus hijas. Estas son su gran apoyo, junto a sus nietos, especialmente Froilán y Victoria Federica. Según se ha afirmado, los demás no pueden asistir por problemas de agenda. Muchos esperaban la presencia de doña Sofía, pero se la considera parte de la familia real, por lo que sus movimientos deben ser aprobados por Zarzuela. En este caso, no han dado el visto bueno. Desde hace bastante tiempo, el Rey Felipe VI y la Reina Letizia han hecho lo posible para alejarse de esa imagen polémica que venían arrastrando por algunos de los cuestionables actos del emérito.