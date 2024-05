Estamos en plena temporada de 13F, lo que significa que los gestores institucionales con más de 100 millones de dólares bajo gestión en EE.UU. deben informar a la SEC sobre sus posiciones al final del trimestre. Esto nos permite conocer en qué están apostando los superinversores en 2024. Algunas novedades incluyen: la llamativa compra de Buffett, la creciente apuesta de Burry y otros inversores por China, y la venta de Nvidia por parte de Druckenmiller, junto con su apuesta en opciones de un ETF de empresas de baja capitalización estadounidense. Vamos a profundizar enseguida en todas sus nuevas apuestas, pero antes debemos entender en detalle qué es el 13F y sus limitaciones.

¿Qué es el 13F y qué no te cuenta?

El 13F es un informe trimestral e informativo que los institucionales con más de 100 millones de dólares bajo gestión deben presentar a la SEC. Debe presentarse en los 45 días siguientes al cierre del trimestre y nos muestra las posiciones en cartera al finalizar ese periodo, así como las nuevas compras y ventas durante el trimestre. Sin embargo, las posiciones cortas no aparecen en el 13F, ni las posiciones listadas fuera de EE.UU.. En el caso de los derivados, los swaps entre entidades no aparecen y las opciones se reflejan por «notional value», lo que significa que no conocemos ni el precio de ejercicio ni la fecha de expiración. Como pueden ver, hay muchas limitaciones en este formulario, la más destacada es la espera de 45 días, lo que permite a los gestores cambiar completamente sus carteras entre el 31 de marzo y mediados de mayo. Aun así, sigue siendo la única fuente que nos permite conocer los movimientos de estos superinversores. Y ahora, la pregunta: ¿cuáles han sido los cambios significativos en sus carteras? ¿En qué están apostando este 2024? Vamos a verlo.

La nueva compra de Buffett

Durante el primer trimestre de 2024, Buffett se deshizo de toda su posición en HP, redujo nuevamente la mayoría de su participación en Paramount, y disminuyó su posición en Apple, Sirius XM, Louisiana-Pacific Corp y Chevron. Por otro lado, conocemos su nueva compra: la aseguradora Chubb Limited, que ya representa un 2% de su cartera. Chubb es una aseguradora líder que opera en 54 países. También aumentó su posición en Liberty Sirius y Occidental Petroleum. Otro de los temas de discusión en la reunión anual de Berkshire este año ha sido la gran cantidad de efectivo que acumula Buffett. Pero no se dejen engañar por el titular; pese a que la cantidad de efectivo ha alcanzado un nuevo máximo en términos absolutos, si lo miramos en términos relativos, la proporción de efectivo sigue consolidándose en los mismos niveles desde 2015.

Fuente: Dataroma 13F

Burry apuesta por China y el oro

Es difícil creer que la cartera de Burry seguirá siendo la misma que conocemos hoy a día 31 de marzo. Burry es conocido por hacer muchos cambios en su cartera de un trimestre a otro, por lo que es muy difícil saber qué hará con sus posiciones. A fecha 31 de marzo, conocemos que ha incrementado su apuesta en China, volviendo a añadir a su posición en Alibaba (BABA), JD.com (JD) y comprando Baidu (BIDU). Burry lleva añadiendo posición en JD y BABA desde el tercer trimestre de 2023. También es destacable su compra de oro con el Sprott Physical Gold Trust (PHYS). Añade también nuevas posiciones como First Solar (FSLR), Cigna Group (CI) y BP (BP). Por otro lado, vende la mayoría de las posiciones que tenía en el último trimestre de 2023. Se deshace de Oracle, CVS Health, Nexstar Media, Amazon, Alphabet, Booking, MGM Resorts, Bruker Corp, Toast Inc, Qurate Retail, Gen Restaurant, Big Lots y Mettler-Toledo International.

Fuente: Dataroma 13F

Druckenmiller vende Nvidia

Stanley Druckenmiller se ha deshecho de aproximadamente el 70% de su posición en NVIDIA. Hace unos días dio una entrevista para CNBC donde decía que le asusta lo rápido que ha subido todo lo relacionado con la inteligencia artificial, que quizás está muy sobrecalentado a corto plazo, pero que sigue creyendo que a 5 años vista hay una gran oportunidad. Por otro lado, conocemos que Druckenmiller ha comprado opciones Call del índice Russell2000, a través del IWM, un ETF de empresas de baja capitalización en Estados Unidos. Entre otros movimientos destacables, apuesta por Argentina, comprando el ETF ARGT (MSCI Argentina) y añade más posición al ETF de banca regional estadounidense KRE.

Bill Ackman y el Chipotle

Bill Ackman no ha realizado apenas cambios durante este último trimestre. Reduce un 9,82% su participación en Chipotle Mexican Grill y vende su posición completa en Lowe’s Cos.

Demanda por el ETF de Blackrock de Bitcoin

Lo curioso de esta temporada de 13F ha sido que muchos institucionales han empezado a reflejar posiciones importantes en el ETF de Bitcoin IBIT. Sin duda, algo que deberemos vigilar en los próximos trimestres.