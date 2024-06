Intolerable desprecio del PSOE balear a la Corona

Cuando el PSOE se mostró a favor de apoyar una propuesta del PP y Vox para nombrar a la Princesa Leonor, Heredera de la Corona, Hija Adoptiva de Mallorca algunos, en un arrebato de candidez superlativo, pensaron que el PSOE de Baleares había recuperado la cordura y vuelto a los espacios de moderación que abandonó durante los años de gobierno socialcomunista de Francina Armengol.

Nada de eso: los socialistas de Baleares siguen donde estaban y han vuelto a hacer gala de su probado sectarismo para mostrarse ahora contrarios a la propuesta y pedir su retirada. En principio, el nombramiento de la Princesa Leonor como Hija Adoptiva de Mallorca iba a votarse en el pleno del jueves de la próxima semana, pero el cambio de opinión de los socialistas impide que salga adelante, pues el nombramiento requiere una mayoría cualificada.

O sea, que sin el voto a favor del PSOE -que ahora apuesta por una cobarde abstención-, la distinción no puede aprobarse. Parece evidente que el socialismo español ha decidido marcar distancias con la Monarquía constitucional y la Corona y que cada vez está más cerca de los postulados de la ultraizquierda. Al final, no nos engañemos, responden igual que los separatistas de Més, que fueron los únicos que un principio se mostraron contrarios al nombramiento.

El desprecio del PSOE a la Corona es evidente y gestos como este lo evidencian. No es de extrañar, pues al fin y al cabo este socialismo ya ha dado sobradas muestras de que está a lo que está: su objetivo es la ruptura del régimen del 78 y eso implica acabar con la Monarquía parlamentaria. De modo que convendría que todos fueran tomando nota. El desaire a la Princesa de Asturias es un desaire, por extensión, al Rey y a la institución monárquica. Pero no es una anécdota, sino la constatación de que este PSOE ha decidido pasar a la ofensiva y dejarse de gestos formales. Ya no lo ocultan.