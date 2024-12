Indicios y síntomas

Los números no encajan. El Mallorca vendió a Gio y Rajkovic por unos doce millones de euros. La suma de Mojica, Mateu Jaume, Robert Navarro, Chiquinho y Asano, no cuesta ni la mitad. ¿Será cierto que el Mallorca tiene peor equipo que el año pasado, tal y como aseguran veteranas fuentes de aficionados? Si tienen razón, el mérito de Arrasate se multiplica.

De entrenador a entrenadores, me he acordado de dos de ellos: José Luis Saso y Joancho Forneris, dos auténticos «cracks» cada uno en su estilo y de muy diferente carácter. Ambos eran verdad. Este último, el argentino, opinaba, desde su probado conocimiento y dilatada experiencia que ningún futbolista necesitado de más de dos toques, uno para recibir la pelota y otro para jugarla, estaba capacitado para militar en primera división. El próximo sábado con motivo de la visita del Girona a Son Moix empezaremos a contar, aunque me temo que, por lo que a los locales se refiere, la conclusión será preocupante.

Después de encajar una goleada importante, 4-0, en Lasesarre, el campo del Baracaldo, coincidí en el bar del Hotel Avenida de Bilbao, con el segundo de mis protagonistas. «Había conseguido armar un juguete bonito y divertido que, de repente, se me ha roto y no sé cómo arreglarlo», me dijo. Poco después, si no recuerdo mal, cerraron la «juguetería».

Esto me reconduce al punto de partida. Jagoba también ha construido un vídeo juego, pongámonos al día, muy eficiente y fácil de entender, pero el ordenador falla y la pantalla se apaga en el momento más inoportuno. No tiene a mano los recambios necesarios o no los encuentra y su «FIFA» particular un día funciona, pero otro se cae. Hay males que, detectados a tiempo, no revisten gravedad pero, de no atajarlos, acaban afectando a todo el mecanismo hasta su destrucción.

Esto es lo que ayer les prometí contar hoy, no mañana.