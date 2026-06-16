Indag «Sánchez da un autogolpe: deja votar en el Congreso sobre el cachalote en Menorca pero no sobre las elecciones»
La Mesa del Congreso ha vetado la enmienda de Junts para votar este jueves sobre una convocatoria electoral
Cacicada con tufo de autogolpe en el Congreso: Armengol no deja votar la enmienda de Junts para exigir generales ya
Junts había registrado esta mañana una enmienda a una moción del PP en el Congreso para votar en la Cámara Baja la convocatoria de elecciones generales ante «la debilidad» del Gobierno de Pedro Sánchez. Iban a votar a favor tanto Junts como PP, Vox y UPN: en total, una mayoría de 178 diputados. Finalmente, no habrá votación porque la Mesa del Congreso, de mayoría de PSOE y Sumar, ha tumbado la enmienda de Junts. Esto para Eduardo Inda es «un autogolpe de Estado que se da Pedro Sánchez a sí mismo». «Es lo que hizo Alberto Fujimori en el año 92 en Perú, Maduro, Daniel Ortega o todos los autócratas y dictadores. Ya lo hizo el propio Sánchez en 2020 al cerrar el Parlamento con la excusa de la pandemia», defiende el director de OKDIARIO. Que incluso recuerda que se han votado cosas «absolutamente chorras» como «una proposición no de Ley de la cría de cachalotes en Menorca» y ahora se veta algo tan importante como una convocatoria electoral.