Junts había registrado esta mañana una enmienda a una moción del PP en el Congreso para votar en la Cámara Baja la convocatoria de elecciones generales ante «la debilidad» del Gobierno de Pedro Sánchez. Iban a votar a favor tanto Junts como PP, Vox y UPN: en total, una mayoría de 178 diputados. Finalmente, no habrá votación porque la Mesa del Congreso, de mayoría de PSOE y Sumar, ha tumbado la enmienda de Junts. Esto para Eduardo Inda es «un autogolpe de Estado que se da Pedro Sánchez a sí mismo». «Es lo que hizo Alberto Fujimori en el año 92 en Perú, Maduro, Daniel Ortega o todos los autócratas y dictadores. Ya lo hizo el propio Sánchez en 2020 al cerrar el Parlamento con la excusa de la pandemia», defiende el director de OKDIARIO. Que incluso recuerda que se han votado cosas «absolutamente chorras» como «una proposición no de Ley de la cría de cachalotes en Menorca» y ahora se veta algo tan importante como una convocatoria electoral.