Inda: «Sánchez celebrará la Eurocopa dando un golpe de Estado al presidente de la Federación»

El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, envía hoy un duro mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el que le ha pedido que «aparte sus sucias manos del mundo del deporte y más concretamente de Federación Española de Fútbol, que empezaba a conducirse y desarrollarse con total y absoluta normalidad después de 8 años de turbulencias continúas».

El director de este diario se expresa de este modo ante la información de que el presidente del Gobierno pretende inhabilitar a Pedro Rocha, presidente de la RFEF, la próxima semana, tras la final de la Eurocopa que se disputa el domingo entre España e Inglaterra. «Como buen autócrata, Pedro Sánchez intenta invadir todos los ámbitos de la sociedad española que no controla, los que son del Estado y los que figuran en eso que un día se dio en llamar sociedad civil. Ha asaltado el Tribunal Constitucional de una manera espuria, repugnante y profundamente antidemocrática. Y qué les voy a contar de la Fiscalía del Estado o del Tribunal de Cuentas», recuerda el director, repasando el profundo intervencionismo de Sánchez en todos los aspectos del Estado.

Eduardo Inda señala también que el presidente de Gobierno apunta ahora a la sociedad civil. «Controla el 80% de los medios de comunicación privados y al 85% de los periodistas. Con las penosas consecuencias que ello tiene para la libertad de expresión y el pensamiento libre» expone el director de OKDIARIO.

Inda recuerda que Pedro Rocha «fue elegido democráticamente el pasado mes de abril» como presidente de la Federación. «Lo quiere inhabilitar porque estando en funciones destituyó a una serie de personas que estaban en el entramado de corrupción del ex presidente, Luis Rubiales. Pero en el fondo lo quiere echar porque no lo controla, porque Pedro Rocha es libérrimo, porque no sigue los dictados del Gobierno de España», ilustra.

Eduardo Inda aventura que «sería una auténtica vergüenza que Pedro Rocha, después de haber levantado la Eurocopa casi con toda seguridad, a través de los jugadores y de Luis De La Fuente, sea destituido por inhabilitación. Sería terrible». Manda, en fin, un mensaje al presidente del Gobierno: «Pedro Sánchez, lárgate y deja en paz a la federación española de fútbol».