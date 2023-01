El director de OKDIARIO, Eduardo Inda, destaca que «la primera gran conclusión que hay que extraer tras los desagradables incidentes que se han producido en esa casa de la libertad en general y de la libertad de expresión en particular, que debería ser la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense es que el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska esta vez sí ha estado en su lugar».

«Si no hubiera desplegado los 200 antidisturbios a Isabel Díaz Ayuso, a la cual han declarado alumna ilustre, le hubieran dado una paliza, porque por mucho guardaespaldas que hubiera llevado no hubieran bastado para esa turbamulta de niñatos de ultraizquierda que en realidad son unos fascistas, unos piojosos fascistas, que iban a por ella de forma absolutamente encolerizada, no hay más que ver los videos que ha publicado OKDIARIO», resalta Inda.

El director de OKDIARIO destaca que «la segunda gran conclusión que hay que extraer es la porquería, la chusma de izquierda que hay en la Comunidad de Madrid», destaca Inda. «El que primero se ha pronunciado es una persona que, aunque está en la política nacional, proviene de la política madrileña, es Iñigo Errejón, el ‘pegapatadas’, que ha criticado a Marlaska por ‘militarizar la universidad’. Es obvio lo que quería el señor Errejón: quería que le dieran una paliza a la presidenta de la Comunidad de Madrid», destaca el director de OKDIARIO.

«Otra persona que ha demostrado su catadura moral. Es Mónica García, médico y madre. Mema. Mema ha criticado que se hubiera blindado la universidad. ¿Tú qué querías, mema, que le dieran una ‘manita’ a Isabel Díaz Ayuso, ¿eso es lo que querías?», interpela Inda a la líder de Más Madrid.

«Y luego la gran sorpresa, la decepcionante sorpresa ha sido Juan Lobato, el secretario general del Partido Socialista de Madrid, que ha dicho que Isabel Díaz Ayuso ha ido a la universidad a provocar, a encender la mecha», resalta el director de OKDIARIO del socialista.

«Por lo que yo he visto, querido Lobato, quienes han ido a provocar son los hijos de vuestros socios podemitas. No sé si había algún chico o chica de las Juventudes Socialistas. Pero era gente de izquierdas. Insisto, querido Lobato, esta vez te has pasado tres pueblos. Y tu fama de moderado, de centrado, se ha ido al carajo», apunta Inda. «En fin, un asco los que han ido, y un asco mucho mayor la reacción de los dirigentes políticos de la izquierda madrileña y de parte de la izquierda nacional», remata el director de OKDIARIO.