Eduardo Inda analiza lo sucedido este jueves en el Congreso de los Diputados durante la votación de la reforma laboral, que ha salido adelante gracias al voto erróneo de un parlamentario del PP, error que la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, no ha permitido subsanar pese a que los populares presentaron su reclamación en el plazo adecuado.

El director de OKDIARIO argumenta así su postura sobre lo sucedido: «Lo que ha acontecido en el Congreso de los Diputados es sencillamente bochornoso y repugnante. Repugnante moral, ética y legalmente, pero es algo más que eso: es algo más propio de una dictadura bananera o de una falsa democracia que de un sistema de libertades que opera en el seno de la Unión Europea. Lo que ha hecho Meritxell Batet es prevaricar, sí sí, vamos, que ha delinquido, lo digo con todas las letras y si quiere que se querelle».

Inda explica que «lo que dice la letra y el espíritu de la ley es que cuando un diputado vota telemáticamente luego hay que comprobar en persona el sentido de ese voto, algo que no ha hecho la presidenta del Congreso de los Diputados, y además de todo eso es obvio que la mayoría quería que no se aprobase esa minirreforma laboral que el presidente del Gobierno y Yolanda Díaz están vendiendo a la izquierda de este país en un timo, un tocomocho».

El periodista añade: «Yo espero, confío y deseo que el Partido Popular triunfe en el recurso que va a presentar y a mí me encantaría que la señora Batet acabe condenada por ese flagrante delito de prevaricación que ha perpetrado durante la tarde de este jueves. Lo que es evidente es que ha robado la soberanía popular que está representada en la Cámara baja y en la Cámara alta y ha quebrado el designio de todos los ciudadanos españoles. Yo espero que esto no le salga gratis porque si no entraríamos en un peligroso terreno que es el de la pseudodemocracia o la dictadura bananera. En fin, que esto ocurra en Venezuela pues es desgraciadamente normal, pero lo que yo nunca pensé es que podría producirse en un país, en una democracia como la española que tiene ya más de 40 años de vida».