Eduardo Inda analiza la polémica generada por las palabras del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sobre Novak Djokovic, cuando dijo el pasado lunes que el serbio sería un «gran reclamo» para el Mutua Madrid Open.

El director de OKDIARIO recuerda que Almeida es «junto con Macarena Olona, los dos abogados del Estado, el político más preparado de España», añadiendo que el primer edil de Madrid «se ha convertido desde las pasadas Navidades, a raíz de una entrevista en OKDIARIO, en la gran bestia negra de la izquierda en general y de la madrileña en particular. Fue decir una obviedad, que Almudena Grandes no merece ser Hija Predilecta de Madrid, y lanzarse en tromba sobre él toda la izquierda de este país».

Inda destaca que Almeida ha dicho ahora «otra obviedad, que Djokovic sería un gran reclamo para el Mutua Madrid Open», subrayando que «es el número uno del mundo y un tipo excéntrico pero muy simpático», y destacando que «Djokovic tiene todo el derecho del mundo a no vacunarse, pero es que además puede entrar en España sólo con hacerse un PCR en las 48 horas previas a su llegada».

El director de OKDIARIO afirma que «pegar a Almeida por esto o por lo de Almudena Grandes es hacerle un favor al alcalde de Madrid. Que sigan así. Yo seguiré obviamente diciendo que me he vacunado, que estoy a favor de las vacunas, que los que no se vacunan no son los más listos de la clase, porque tienen cinco veces más posibilidades de contraer la enfermedad de forma más grave que los que estamos vacunados, pero tienen todo el derecho del mundo a no vacunarse, eso es un derecho individual, y Djokovic obviamente no es una excepción».