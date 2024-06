Hamás llora la derrota en las urnas de su amigo Manu Pineda

Estas elecciones europeas han dejado otros datos relevantes más allá de la victoria del PP, la resistencia de Pedro Sánchez o el hundimiento de las formaciones a la izquierda del PSOE -incluida la dimisión parcial de Yolanda Díaz, que se baja de Sumar, pero se apalanca en el Gobierno-. El número 4 de la lista de Sumar, Manuel Pineda, que incluso se hace llamar Manu Abu Carlos (adoptando su nombre a la forma árabe), no estará en Bruselas la próxima legislatura.

El fracaso de la formación liderada por la ministra de Trabajo se ha cobrado la cabeza política de este dirigente de IU amigo de Hamás, la Yihad Islámica, el Irán de los Ayatolas, la Cuba comunista, la Rusia de Putin o la Venezuela de Nicolás Maduro. Manu Pineda llegó a ser denunciado ante la Comisión Europea por el centro judío para las víctimas del Holocausto por antisemitismo.

Cómo será que el actual dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, se dirigía a Pineda en los siguientes términos: «Querido Manu, tú eres de los imprescindibles». «Seguiremos en combate por los mismos objetivo», le respondía este. Y es que el todavía secretario de Relaciones Internacionales del PCE y hasta ahora presidente de la Delegación de Relaciones UE-Palestina, era conocido por sus relaciones con personas vinculadas a grupos terroristas. De hecho, en una imagen del año 2012 se le puede ver dando la mano a Ismail Haniye, actual líder de Hamás, grupo que llevó a cabo la masacre terrorista del pasado 7 de octubre.

Su fracaso electoral es todo un revés para el grupo terrorista, pues no en vano, Pineda no ocultaba su admiración por quienes provocaron la matanza de civiles que desencadenó la ofensiva israelí contra Gaza: «Todos los pueblos ocupados tienen el derecho y el deber de defenderse, máxime cuando el ocupante sistemáticamente incumple las resoluciones de la ONU. Gaza es la mayor cárcel a cielo abierto del mundo. No nos van a encontrar en la equidistancia. ¡Viva Palestina libre!», señaló Pineda el mismo 7 de octubre de 2023.

Para cualquiera que se tenga por demócrata el fracaso de Pineda en las urnas tendría que ser motivo de alegría. Su derrota, por fortuna, sólo la llorarán los grupos violentos y las dictaduras totalitarias.