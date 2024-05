Hamás se jacta de que sin la matanza de octubre Sánchez no habría reconocido el Estado palestino

Uno de los órganos de propaganda de los terroristas de Hamás ha asumido en un artículo publicado en el portal ‘The Palestinian Information’ que el hecho de que naciones como España hayan reconocido el Estado palestino es consecuencia de la «Operación Inundación de Al Aqsa», el nombre con el que bautizaron a los atentados de octubre del año pasado en los que se asesinaron a 1.200 personas y otras 245 fueron secuestradas. Lo que vienen a decir los terroristas es que años de negociaciones no sirvieron de nada comparado con los logros obtenidos tras la salvaje matanza terrorista y el posterior ataque militar de Israel. «Fue sólo la Inundación de Al Aqsa, y nada más, la que cambió las ecuaciones, invirtió la balanza y devolvió la cuestión palestina a lo más alto de la agenda», aseguran. Y añaden: «El mundo no habría prestado atención si no fuera por ello, y los años perdidos que experimentó Palestina a través de negociaciones inútiles son la mayor prueba de ello».

Más claro, agua: Hamás, al que el sufrimiento de la población de Gaza le importa una higa, se jacta de que fue la brutal acción terrorista contra Israel lo que precipitó los acontecimientos que se han saldado con el reconocimiento del Estado palestino. «Después de la Inundación, brotó una semilla», aseguran desde la publicación vinculada a los terroristas de Hamás. «La decisión europea de reconocer el Estado palestino independiente reveló la magnitud del ataque y la conmoción que recibió».

Esta explicación coincide con lo afirmado por la presidenta madrileña cuando dijo que que la izquierda hace «con Hamás lo mismo que con ETA»: «Mata, que yo te daré un Estado». Las palabras de Ayuso provocaron la airada reacción de las huestes socialcomunistas, pero ahora son los propios terrorista los que admiten que si España ha aceptado reconocer el Estado palestino es como consecuencia de los acontecimientos derivados de su criminal ataque. En definitiva, el «mata, que yo te daré un Estado» que dijo Ayuso.