El hachazo oculto del Gobierno a los autónomos

El debate sobre el sistema de cotizaciones de los autónomos en España vuelve a situarse en el centro de la discusión económica, pero no por una reforma orientada a mejorar su sostenibilidad o equidad, sino por una decisión que, de confirmarse en los términos planteados, supone un auténtico golpe para uno de los colectivos más vulnerables del tejido productivo: los autónomos societarios y familiares.

El planteamiento es, en apariencia, técnico. La elevación de las bases de cotización desde los 1.000 euros actuales hasta los 1.400 euros en 2026 se presenta como un ajuste dentro del nuevo sistema de cotización por ingresos reales. Sin embargo, la realidad es bien distinta. Para muchos autónomos societarios y familiares, que ya operan en un entorno de elevada presión fiscal y regulatoria, este incremento no responde a una mejora de su capacidad económica, sino a una imposición administrativa que ignora su verdadera situación financiera.

El resultado es claro: un encarecimiento de las cuotas que puede alcanzar los 1.600 euros anuales adicionales. Y no se trata de una subida inmediata y transparente, sino de un mecanismo diferido que añade un elemento especialmente problemático: la liquidación posterior. Es decir, el impacto no se materializaría plenamente hasta después de las elecciones de 2027, cuando se procedería a exigir el ajuste correspondiente. En términos económicos, esto introduce una distorsión evidente en los incentivos y en la percepción del coste real de la medida.

Este tipo de decisiones no son neutras. En una economía como la española, donde el tejido empresarial está compuesto mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas articuladas a través de figuras societarias familiares, el incremento de costes fijos tiene un efecto directo sobre la viabilidad de los negocios. No hablamos de grandes corporaciones con capacidad para absorber aumentos de costes, sino de estructuras empresariales que operan con márgenes ajustados y que dependen de una gestión extremadamente eficiente para sobrevivir.

Además, conviene recordar que el autónomo societario no es un trabajador asalariado encubierto, como en ocasiones se sugiere desde determinados planteamientos políticos. Es, en muchos casos, el propio empresario que arriesga su capital, que asume la incertidumbre del mercado y que sostiene empleo. Penalizar fiscalmente esta figura no solo afecta a su renta disponible, sino que desincentiva la propia actividad empresarial.

El argumento redistributivo que suele acompañar este tipo de medidas presenta, además, importantes debilidades. Equiparar cotizaciones sin atender a la heterogeneidad real de ingresos y riesgos introduce una lógica igualitarista que termina erosionando la eficiencia del sistema. No todos los autónomos societarios tienen ingresos elevados ni estructuras consolidadas. Muchos se encuentran en fases iniciales o en sectores con elevada volatilidad. Imponerles una base mínima más alta no corrige desigualdades: las agrava.

A ello se suma un elemento de incertidumbre regulatoria que resulta especialmente dañino. Cuando las reglas del juego cambian de forma recurrente y, además, con efectos retroactivos o diferidos, la capacidad de planificación empresarial se ve seriamente comprometida. El autónomo deja de operar en un entorno previsible y pasa a hacerlo en uno donde el riesgo regulatorio se convierte en una variable central. Y eso tiene consecuencias: menor inversión, menor contratación y, en última instancia, menor crecimiento.

La cuestión temporal tampoco es menor. El hecho de que el ajuste se produzca tras un ciclo electoral introduce una lectura política difícil de ignorar. Desde el punto de vista económico, diferir el coste no lo elimina, sino que lo acumula. Desde el punto de vista institucional, genera desconfianza. Y la confianza es un activo esencial para el funcionamiento de cualquier economía de mercado.

En este contexto, el impacto agregado puede ser significativo. El aumento de cuotas actúa como un impuesto adicional sobre el factor trabajo empresarial. Reduce la rentabilidad de las actividades, limita la capacidad de reinversión y, en muchos casos, puede llevar a decisiones de ajuste como la reducción de plantilla, la contención salarial o, directamente, el cese de actividad. No es una hipótesis teórica: es una dinámica ampliamente documentada en economías con elevada presión sobre los autónomos.

Por otra parte, este tipo de medidas no contribuye a resolver los problemas estructurales del sistema de pensiones. Incrementar las cotizaciones de un colectivo concreto puede generar ingresos adicionales a corto plazo, pero no aborda el desequilibrio de fondo derivado del envejecimiento poblacional y de la baja productividad. Es, en esencia, una solución parcial que desplaza el problema sin resolverlo. Es más, genera más problemas de sostenibilidad por potencial caída de la actividad económica.

Frente a este enfoque, la alternativa pasa por una reforma integral que combine sostenibilidad financiera con incentivos adecuados. Penalizar a quienes generan valor no es la vía para fortalecer el sistema.

En definitiva, el incremento de las bases de cotización para autónomos societarios y familiares, en los términos planteados, no es una mera actualización técnica. Es una decisión con profundas implicaciones económicas que puede debilitar uno de los pilares del tejido productivo español. Y lo hace, además, en un contexto en el que la economía necesita precisamente lo contrario: más iniciativa empresarial, más inversión y más certidumbre. Es un ataque más del Gobierno a los ciudadanos con su asfixia tributaria confiscatoria.