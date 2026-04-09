Sablazo del Gobierno de 1.620 € más al año a 200.000 autónomos andaluces por la falta de presupuestos

Más de 200.000 autónomos andaluces tendrán que afrontar en 2026 un aumento de hasta 135 euros al mes en su cuota si no se corrige la subida de las bases mínimas de cotización que denuncia ATA Andalucía. La organización avisa de que el alza afectará sobre todo a autónomos societarios y familiares colaboradores, a los que atribuye un nuevo «sablazo» del Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de Presupuestos.

La Asociación Profesional de Trabajadores Autónomos de Andalucía ha puesto el foco en el impacto que esta medida tendría sobre una parte muy importante del colectivo en la comunidad. Según su cálculo, más de un tercio de los autónomos andaluces se verían afectados por una subida que elevaría la base mínima de cotización de estos perfiles hasta los 1.424 euros, con una cuota mensual de 435 euros.

ATA: «Los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos Presupuestos»

ATA Andalucía sostiene que el cambio supone un incremento del 42% sobre la base de 1.000 euros que venía aplicándose a estos colectivos. Traducido a cuotas, la organización cifra el golpe en 135 euros más al mes y en 1.620 euros adicionales al año para cada uno de los autónomos afectados.

El presidente de ATA Andalucía, Rafael Amor, ha cargado con dureza contra el Ejecutivo por esta situación. «El Gobierno no descansa en su intento de dar sablazos a los autónomos», ha afirmado en una nota, en la que denuncia que el incremento afectará a más de 400.000 familiares colaboradores y a más de 800.000 autónomos societarios en España con rendimientos próximos a 1.000 euros mensuales.

En el caso andaluz, la asociación asegura que la cifra supera las 200.000 personas. ATA enmarca esta subida en la Disposición Transitoria 7 del Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio. Según explica, en 2023 la base mínima quedó fijada en 1.000 euros para estos colectivos y en 2024 y 2025 debía determinarse en los Presupuestos Generales del Estado.

Sin embargo, la organización sostiene que, al no haberse aprobado Presupuestos ni en esos ejercicios ni tampoco para 2026, la base mínima debería seguir congelada en los 1.000 euros. Por eso, Rafael Amor sostiene que «los autónomos no pueden pagar la incompetencia del Gobierno en sacar adelante unos Presupuestos».

ATA advierte además de situaciones que considera especialmente injustas dentro de los negocios familiares. Pone como ejemplo el caso de un autónomo principal con una base media de 1.000 euros, que pagaría una cuota de 300 euros, frente a su cónyuge colaborador, que soportaría una base de 1.424 euros y una cuota de 435 euros. A juicio de la organización, ese escenario evidencia el sinsentido del sistema si la orden no se modifica.

La asociación añade que la mayoría de los afectados son mujeres de más de 50 años que colaboran en negocios familiares, especialmente en el mundo rural. Ese perfil, según ATA Andalucía, sería uno de los grandes perjudicados por una regularización que todavía no se ha reflejado en las cuentas mensuales, pero que impactaría el próximo año con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026.

Ante este escenario, Rafael Amor ha asegurado que ATA no piensa quedarse de brazos cruzados y que ya ha hablado con varios grupos parlamentarios para frenar esta subida. También ha planteado que el Gobierno puede impulsar una norma con rango de ley que evite ese incremento de cuotas y corrija la situación de manera inmediata.