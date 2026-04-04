Feijóo, cuatro años al frente del PP

El tiempo discurre tan raudo y veloz que la primavera del 2026 saluda ya los cuatro años desde que Alberto Núñez Feijóo se coronara en Sevilla como comandante en jefe de las fuerzas políticas del centro derecha y la derecha.

Su llegada a Madrid, después de 16 años gobernando Galicia con mayorías absolutas, se produjo en medio de una enorme crisis interna motivada por la enorme indignación de la entonces emergente Isabel Díaz Ayuso contra el tándem Casado/Egea, porque habían puesto en tela de juicio la honradez de la presidenta madrileña y de su entorno familiar. Aquello obligó a los barones del PP a pedir a uno de sus más distinguidos colegas que se subiera a un avión en Santiago de Compostela y aterrizara en Madrid.

Han pasado 48 meses desde entonces. En ese periodo de tiempo se han producido frustraciones colectivas (23 julio 2023, la más descriptible y desgarradora) y obtenido victorias claras, hasta el punto de que, de 23 elecciones celebradas en España (estado de permanente caos electoral), el Partido Popular de Feijóo ha ganado 17. Sin embargo, hasta el momento no ha sido capaz de mandar a Sánchez al averno cuando hay una necesidad nacional tan urgente como obvia.

Conozco algo las entrañas de la formación que fundara Manuel Fraga. Y desde ese conocimiento estimo que Feijóo, al que los medios de la izquierdona tratan con tan evidente falta de respeto, jamás pensé que Sánchez fuera capaz de tanto y de tan malo. Porque no es que el gallego se haya ido a la derecha, no. Resulta que Sánchez se ha instalado en la extrema izquierda, no tanto porque haya sufrido una ideológica caída del caballo, sino porque es la estrategia que más le conviene para continuar en el poder. Y con un tipo así en el poder resulta difícil cogerle las vueltas y machacarlo políticamente.

Y por si fuera poco, el auge natural de Vox, por mor de todas las circunstancias favorables, coloca al PP de hoy en un camino sin posibilidad de retorno.

Aun así, soy de los que creen que, finalmente, Núñez Feijóo no tardará mucho en ocupar el despacho que actualmente okupa Pedro Sánchez. ¡En pura lógica…! Y tengo la esperanza de que, en efecto, sea mejor jefe de gobierno que candidato en la oposición.

El resto son dimes, diretes y análisis para muy cafeteros. En ocasiones, la vida es mucho más cartesiana a la par que sencilla.