Españoles, ¡pagafantas!

Españolito, o es usted un pagafantas o lo parece. No sólo porque si delinque por una causa va a la cárcel y, si lo hace por otra, no; o porque si tiene algo que darle a Sánchez le indultarán y, si no, seguirá usted en la trena. No sólo porque quiten del código penal los delitos que otros han prometido volver a hacer y a usted no le dejen ni aparcar en doble fila. Y no sólo porque invite a todo eso a ministerios inservibles y a pesebres para asesores y directivos amiguetes.

No sólo por todo eso, ahora también lo es por la rebaja de los 15.000 millones de deuda que el PSOE ha prometido, con su dinero, a los indepes. Seguramente, usted y yo terminaremos pagando esa fiesta, sus embajadas y lo malversado en el referéndum, pero lo haremos por obligación, no como los pagafantas; ese término se reserva a los que pagan la copa a la chica guapa esperando, ilusamente, triunfar en el cortejo. Como los que indultan a golpistas mientras les dicen Ho tornarem a fer, los que votan a favor de la amnistía «para favorecer la convivencia», o transfieren los rodalies mientras hacen esperar el AVE de Extremadura. ¡Pagafantas!

Quizá, como usted y yo no esperamos nada de este gobierno, nos salvemos de ser unos pagafantas, pero de lo que no podemos escapar es de la gran tangada del pacto. La historia es la siguiente: primero pactan que el Estado rebajará esos 15.000 millones de deuda del fondo acreedor del Estado (el FLA). Como rápidamente el resto de la España plurinacional protesta, nuestro amado líder dice que habrá café para todos. Acto seguido, alguien en Madrid levanta la mano y pregunta que qué pasa con los que tienen la deuda con otros acreedores, no con el FLA. Entonces, nos dicen que tranquilos, que la rebaja afectará a todo tipo de deuda. Y así, todos contentos. Pero, ojo, español, te acaban de tangar.

Y no porque quien lo dice pueda, de nuevo, «cambiar de opinión», sino porque, sencillamente, calcular la rebaja en función de la deuda (sea la del FLA o la total), beneficia al despilfarrador que ha endeudado a sus ciudadanos por encima de sus posibilidades y, en eso de endeudarse, los indepes han sido los campeones.

Y la distorsión será enorme, ya que, si se hace la quita teniendo en cuenta el porcentaje sobre deuda aplicado en el pacto, en lugar de hacerlo sobre PIB o población (para no premiar la mala gestión) todas recibirán menos que Cataluña: Madrid recibirá casi un 58% menos de lo que le correspondería (6.500 millones o 940 euros por habitante en lugar de 15.350 millones o 2.200 por habitante), Andalucía un 38%, Extremadura un 32%, Aragón, un 37% menos, etc. Y así, casi todas. ¿Le han tangao o no?