Entérate Óscar Puente, somos OKDIARIO

El ministro Óscar Puente y su equipo deben saber que OKDIARIO se estrenó en internet el 23 de septiembre de 2015 y que, en sólo tres meses, «el sitio de los inconformistas» consiguió entrar en el top 15 del ranking de diarios de información general, algo que nunca antes había conseguido ningún medio de información generalista en España. Siete años más tarde, cuando Óscar Puente logró su cartera ministerial, OKDIARIO se situaba ya como el sexto diario más importante de España, superando los 15 millones de usuarios únicos.

Entre las muchas exclusivas publicadas en estos siete años, Óscar Puente y sus asesores deben haber visto la entrevista que Eduardo Inda le hizo a Corinna Sayn-Wittgenstein, la «amiga entrañable» del Rey Juan Carlos I. El vídeo publicado por este periódico, en el que Cristina Cifuentes fue cazada robando en un hipermercado Eroski. El plagio de la tesis doctoral del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El descubrimiento de que Pablo Iglesias e Irene Montero se habían comprado un casoplón en Galapagar. El documento que probaba que Pablo Iglesias había cobrado 272.000 dólares del régimen de Nicolás Maduro en una cuenta bancaria en el paraíso fiscal de las Granadinas. Así como otras decenas de informaciones exclusivas que, sin duda, Óscar Puente y su equipo han leído en OKDIARIO.

Óscar Puente sabe perfectamente que fue OKDIARIO quien publicó en septiembre de 2020 los vídeos en los que se le veía en Formentera en un enorme yate de dos millones de euros, que le pagaba un empresario al que el Ayuntamiento de Valladolid adjudicó sin concurso un contrato para proveer material de protección contra el Covid por 200.000 euros, noticia que Óscar Puente sabe que también desveló OKDIARIO. También sabe el ministro que fue OKDIARIO quien publicó el mes pasado que este mismo empresario que le había pagado el yatazo también le colocó mascarillas al Ministerio de Transportes, cuando lo dirigía Ábalos; motivo por el que Óscar Puente insultó a OKDIARIO llamándonos «pseudomedio» y «panfleto».

Y pese a que debe saber todo eso, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible ha publicado el listado de «insultos» de los periodistas que ha recopilado un equipo al que paga 62.085 euros de dinero público. Estos asesores contratados por Óscar Puente le han elaborado un informe de 195 folios con un resumen de las 100 columnas de opinión publicadas en prensa escrita entre el 26 de septiembre de 2023 y el 27 de marzo de 2024. De este largo informe, Óscar Puente ha extractado en tres folios un listado de lo que él dice que son «insultos». Y entre los medios de comunicación que el ministro dice que le insultan, destaca a «Ok Diario», así de insultantemente mal escrito.

En el listado del ministro aparecen expresiones como: «Provocador preelectoral», «se cachondea de sus rivales», «puente aniquilador» o «ministro de Transportes y Bloqueos», que el mismo Óscar Puente, que llama a OKDIARIO «pseudomedio» y «panfleto», dice que son insultos y que «me insultan por feo».

Los socialistas dicen que gastan en sanidad y educación el dinero público que recaudan mediante impuestos de los que, porque no somos socialistas, no nos queda otra que trabajar y producir. Pero luego esos mismos socialistas, en vez de en sanidad y educación, se acaban gastando nuestro dinero público en drogas, alcohol, prostitutas e informes sin la menor utilidad pública, como el elaborado por los asesores de Óscar Puente para que luego él pueda justificar sus propios insultos contra los demás. En OKDIARIO no tenemos por costumbre insultar a nadie, pero que sepan Óscar Puente y sus asesores que nos observan con lupa buscando insultos que no vamos a dejar sin publicar ni una sola información acerca de los empresarios que le pagan a él yates de lujo y luego reciben contratos sin concursos para forrarse con las mascarillas del Covid. Ésa es nuestra misión. Y somos OKDIARIO, no «Ok Diario», ¿te enteras, Óscar Puente?