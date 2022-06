El "efecto Juanma Moreno" dispara a Feijóo y sepulta a la izquierda

La primera encuesta de Data10 para OKDIARIO tras las elecciones andaluzas revela que el PP de Alberto Núñez Feijóo sale catapultado de la mayoría absoluta lograda por Juanma Moreno, creciendo 34 escaños en menos de un mes, al pasar de los 98 parlamentarios a 132 La subida es de casi 7 puntos, un ascenso meteórico. Los damnificados de este espectacular crecimiento son Vox, que se dejaría 24 escaños para lograr un total de 63, y el PSOE de Pedro Sánchez, que pierde otros 6 asientos y se queda en 85. De este modo, la suma de PP y Vox alcanzaría los 195 escaños, una amplísima mayoría absoluta, mientras que la suma de PSOE y Podemos no pasaría de 108. Todo un terremoto político, porque la diferencia entre bloques es ya de 90 escaños. Y es que Feijóo lograría más escaños que la suma de PSOE, Podemos, ERC, Bildu, Más País-Compromís y BNG. La izquierda se despeña y España gira a toda prisa hacia el centro derecha, mientras Vox, pese a sufrir en sus carnes la subida de los populares, sigue obteniendo 11 escaños más que en 2019.

El empeño socialista en insistir en que el resultado de Andalucía no es extrapolable se estrella contra la realidad, porque lo que demuestra esta encuesta es precisamente que las elecciones andaluzas han alterado de forma sustancial el paisaje político español. La primera conclusión es que el PP logra, por primera vez en mucho tiempo, pescar en el caladero de votantes de la formación de Santiago Abascal, a la que le arrebata 24 escaños, mientras Pedro Sánchez no encuentra suelo y sigue cayendo. Unidas Podemos, por su parte, no llega al 11% de los votos. Podría afirmarse que estamos ante un momento histórico, porque la derecha aventaja a la izquierda en un porcentaje nunca visto en democracia: más de 16 puntos de diferencia. Es lo que ha conseguido un Gobierno tan inútil como sectario. El sanchismo ha muerto y se despeña sin remedio