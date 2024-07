Disimula que nos han pillado: el Gobierno cierra el grifo al socio de Begoña Gómez

Después de regarle durante varios años con una lluvia de millones a través de distintas adjudicaciones públicas en las que las empresas de Juan Carlos Barrabés ganaban siempre por los pelos, gracias a la extraordinaria valoración técnica que recibían en las mesas de contratación, ahora resulta que el Gobierno ha cambiado de criterio y, en pleno caso Begoña Gómez, ha otorgado a Innova Next, la empresa propiedad de su socio, la peor calificación en un contrato cuyo objeto es la prestación de «servicios para implantar una solución global para el desarrollo de las competencias digitales del personal del Sector Público del Estado». El importe de dicho contrato, licitado por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, asciende a 6.687.500 euros, financiados con fondos europeos a través del llamado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

O sea, que donde antes veían excelencia, ahora ya no la ven y, en consecuencia, Innova Next ha quedado la última en la evaluación del ministerio. ¿Qué ha cambiado?, se preguntarán ustedes. ¿Cómo es posible que una empresa que destacaba siempre por encima del resto ahora sea la última de la cola? Pues no hay que ser muy sagaz para concluir que al Gobierno le han pillado con el carrito de los helados del caso Begoña y que donde antes Barrabés tenía que ganar a toda costa, ahora, para aparentar imparcialidad, tiene que quedar eliminado a las primeras de cambio. Prueba de que los criterios de adjudicación han cambiado. ¿Y qué es eso de los criterios de adjudicación? Pues muy sencillo: antes de estallar el caso Begoña Gómez el criterio para adjudicar los contratos públicos era que Juan Carlos Barrabés tenía que llevárselos todos. El criterio de adjudicación actual, con la que está cayendo, es que a Juan Carlos Barrabés no hay que adjudicarle ninguno y, si puede ser, ponerle el último. Una muestra más de que aquí hay gato encerrado.