El día que Israel cuente todo lo que sabe…

Por mucho que la criatura ya sea mayorcita para tomar decisiones, no puede pasarse por alto que Alonso Santos, hijo de Agustín Santos, número dos de Sumar por Madrid en el Congreso de los Diputados y secretario de Internacional de la formación de Yolanda Díaz, se haya alistado en la última flotilla a Gaza. Alonso Santos se subió a bordo del Sirius-Ramle, que no se encuentra entre las embarcaciones interceptadas por el ejército israelí en los últimos días, pero que forma parte del movimiento marítimo de la izquierda populista contra Israel. Resulta difícil que Tel Aviv no se lo tome como una provocación, cuando desde Sumar se han dicho auténticas barbaridades del Gobierno de Netanyahu.

Alonso Santos ha ocupado hasta hace nada un puesto de concejal por el PSOE en Menorca, pero de un día para otro abandonó el cargo por la deriva socialista. Algo parecido le ocurrió a su padre, que fue con Sánchez embajador permanente de España ante Naciones Unidas. Ahora ha virado a la izquierda y pertenece a Sumar.

Eso sí, en su última declaración de bienes y rentas en el Congreso, Agustín Santos, el número dos de Yolanda Díaz en la candidatura por Madrid, declaró la propiedad en Menorca de una parcela adquirida en 2021 y una vivienda comprada en 2022. OKDIARIO publicó en 2023 la existencia de un chalet con piscina a nombre de este diputado de Sumar en la idílica urbanización Playa de Binisafúa, en Menorca, de 179 metros cuadrados en una sola planta, sobre una parcela de 600 metros cuadrados.

O sea, que se ha hecho muy de izquierdas a medida que ha ido engordando su patrimonio. Si alguien piensa que en Israel no saben de quién es hijo Alonso Santos y qué cargo ocupa el padre de la criatura que se ha alistado en la flotilla, es que anda muy perdido. Llegará un día que Israel contará todo lo que sabe y ese día temblarán los cimientos del Gobierno. Al tiempo.