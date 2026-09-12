¿Cuántos yihadistas más quedan en Ceuta?

Los gemelos Achatoui, miembros de una saga familiar de yihadistas, se colaron entre los invasores de Ceuta. Chakir fue el primero al que detuvo la Guardia Civil, y ahora ha caído Chakib. Ambos fueron condenados hace 11 años y expulsados a Marruecos con la prohibición de volver a España. La Policía les seguía los pasos desde 2014, después de que el hermano mayor de los gemelos muriera en Siria como combatiente del grupo islamista radical Ahrar Al Sham. En 2015, tras ser expulsados de Francia, se instalaron en Badalona, donde fueron detenidos y enviados a Marruecos junto a sus padres y hermana. Estaban considerados un peligro para la seguridad nacional dada su vinculación con el yihadismo.

Su estancia en Ceuta, por fortuna, ha sido breve gracias al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que les localizaron y expulsaron de inmediato junto a otros radicales islamistas. Un trabajo que hay que poner en valor, pero que no evita preguntarse cuántos más como Chakir y Chakib andan sueltos a estas horas por las calles de Ceuta. Ese es el riesgo. Y no en absoluto subjetivo, sino plenamente real. Porque la Policía es plenamente consciente de que entre las decenas de miles de personas que invadieron Ceuta en aquella gigantesca marea humana puede haber un número nada desdeñable de radicales islamistas. Por una pura cuestión aritmética. Por ahora han sido detenidos y expulsados una docena, pero es seguro que quedan bastantes más. Es un riesgo añadido que va mucho más allá de la crisis migratoria para convertirse en una crisis de seguridad nacional. El problema está en que, entre las más de quince mil personas que aún permanecen en la ciudad autónoma, detectar y detener a gente como Chakir y Chakib no es en absoluto sencillo. Como encontrar una aguja en un pajar. El trabajo policial está siendo excelente, pero el temor de las fuerzas del orden es que existan muchos más yihadistas escondidos en la masa.