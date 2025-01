Cuando Carter engañó a mi amiga Farah

La muerte de Jimmy Carter, «uno de los peores presidentes y el mejor ex presidente», según Times, fallecido el pasado domingo, 29 de diciembre, a los 100 años de edad, ha reunido a todos los ex presidentes de EEUU vivos en la Catedral Nacional de Washington: Biden, Trump, Obama, George W. Bush hijo y Bill Clinton.

Esta muerte me ha recordado la del 17 de febrero de 1999. Ese día fallecía, a los 63 años de edad, el rey Hussein de Jordania. Para asistir a sus funerales se dieron cita en Amán 50 jefes de Estado y de gobierno. Y numerosas reinas. Entre ellas, Sofía de España y mi amiga la ex emperatriz Farah, la única que, aunque estaba, no apareció ni en el entierro ni en la recepción que la viuda de Hussein ofreció a los líderes presentes en la capital jordana.

Ni siquiera cuando la todavía reina Noor, y digo todavía porque su título de reina iba a durar muy poco, había preparado otra recepción sólo para mujeres y en la que el único hombre fui yo, ya que quería presentarme a la futura reina, la palestina Rania, y en la que Farah no corría peligro de encontrarse con Jimmy Carter. Pues ni entonces se dejó ver. Pero yo, extrañado por estas ausencias, ignoraba los motivos.

Y miren por dónde, a mi regreso a Madrid vía París coincidí en el avión de Air France con Farah. Aunque ella viajaba en clase preferente y yo en turista, tuve la oportunidad de mantener una larga, larguísima charla, cuando abandonó su asiento de primera clase para sentarse junto a mí en turista.

La traición de Carter

¿Por qué no estuvo presente en los funerales del rey Hussein, encontrándose en Amán con tal motivo?, fue mi primera pregunta, a la que ella me respondió lo siguiente: «Para evitar al presidente Carter, a quien nunca, jamás, le perdonaré la traición a mi esposo el shah, después de que, a finales de 1978, viajara a Teherán en visita oficial, en compañía de su esposa Rosalyn, en un alarde de estrecha amistad con Irán. Recuerdo que, en su discurso tras la cena de gala, destacó que Irán, gracias al extraordinario liderazgo del shah, era una isla de estabilidad en una de las zonas más agitadas del mundo. E hizo hincapié en que no había ninguna otra nación de la tierra que estuviera más cerca de Estados Unidos en la planificación de la recíproca seguridad militar y que no existía ningún líder con el que le uniera un sentido más profundo de gratitud y amistad personal que con mi marido. Aunque pensé, no sé por qué, que su sonrisa era artificial y sus ojos y su mirada fríos, pero deseaba confiar en él».

Farah me siguió dando detalles del motivo de su enojo con Carter: «Poco después de marcharse, envió diversos emisarios a París para entrevistarse con Jomeini y un agente militar a Teherán para minar el ejército de mi país, cubriendo sus propias apuestas políticas y abandonando a mi esposo a medida que Irán se dirigía hacia la revolución. Menos de una semana después de la visita de Carter empezaron las revueltas en Qum y el 18 de febrero en Tabriz, durante las cuales 100 personas fueron asesinadas. Era como si el director de una macabra orquesta, misteriosa, dirigida por Carter, hubiera dado luz verde para esta ofensiva. ¿No te parecen motivos más que justificados para que yo decidiera no coincidir con Carter en los funerales de Hussein en Amán?».

La verdad es que, ante todo lo que me estaba contando, no supe qué contestarle. Lo cierto es que el mundo entero, incluida España, les abandonó a su suerte, hasta el extremo de que, al abandonar precipitadamente Marruecos ante la noticia de que Hassan pensaba entregarles a Jomeini y sin saber dónde ir, llegaron a pensar, incluso, en estrellar el avión en el mar y poner fin a tanta traición, a tanta miseria.

A lo largo de este viaje de regreso, recordamos también el día de su coronación, el 26 de octubre de 1977, como emperatriz. Me sorprendió que no hubiera olvidado mi presencia en tan solemne acontecimiento de su vida. Pero esta es una apasionante historia que les contaré otro día.

Un año más, Isabel Maestre se convierte en «la reina de los tradicionales roscones de reyes» de tantísima aceptación este día. Y, como siempre, la importante dama llegará a mi casa con su exquisito roscón y la jícara de chocolate.

Según el nieto y a propósito de las bárbaras declaraciones de quien fuera su amante, «a mi abuelo le da todo igual. Está muy feliz y tranquilo». Pues qué bien.

Según Eduardo Álvarez, quien tiene que asistir el 8 de enero a los actos conmemorativos del 50 aniversario de la muerte de Franco no es Felipe VI sino su padre Juan Carlos, que fue a quien más le afectó, positivamente, esta muerte.

El compañero de Alejandra Rubio y padre de su bebé sigue durmiendo en la cárcel. «Es lo que toca», ha reconocido.

¿Ustedes se han preguntado alguna vez qué fue de las famosas «trillizas de oro» de Julio Iglesias? Tanto María Emilia como María Eugenia y María Laura, a sus espléndidos 65 años, decidieron parar su carrera y pasar más tiempo con sus respectivos maridos (los tres jugadores de polo) y sus 10 hijos y 18 nietos.

Por vez primera en la historia del Concierto de Año Nuevo de Viena, tan machistas ellos, que en sus 180 años de Historia y hasta 1997 tenía vedada la presencia femenina en la orquesta, se ha podido escuchar este año una pieza escrita por una mujer, Constanze Geiger.

Ha querido homenajear a su padre octogenario ofreciéndole un monoplaza para agradecerle todo el apoyo que le dio desde que se subió a un kart que le regaló cuando tenía 3 años.

Por vez primera el Tribunal Constitucional ha reconocido a una madre soltera el derecho a tener 26 semanas de permiso de maternidad.

A diferencia de algunas monarquías católicas, la soberana árabe acudió a la iglesia de la Visitación de Amán para compartir con las Hermanas del Rosario los deseos de paz y seguridad en el país.

Los hijos y nietos del fallecido rey han explicado sentir una gran emoción al recuperar la ciudadanía helena de la que estaban privados por ley desde 1994. ¿También la Reina Sofía, nacida griega?

Los habitantes de la República de Kiribati, en el Pacífico Sur, entraron antes que nadie en el año nuevo. Y la última zona que lo hizo fueron las islas Howland y Baker, de Estados Unidos, a medio camino entre Hawái y Australia.

Según los nutricionistas y expertos, calculan que durante las recientes fiestas navideñas y a causa de las comidas, cenas y aperitivos, los españoles aumentamos entre 3 y 5 kilos. ¡Qué barbaridad!

Nueve famosos españoles (presentadores, músicos, toreros y hasta la ex mujer de un famoso matador) han anunciado que contraerán matrimonio en 2025. Algunas han llegado incluso a declarar en el programa Fiesta: «Va a haber boda este año. Confirmo ya que hay boda. Ya tengo hasta el anillo de pedida». Pues felicidades, queridos y queridas.