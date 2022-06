Como los gatos en enero

Las 13 comunidades españolas llamadas no históricas, excepto Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco -que ya nos dirán ustedes por qué estas son más históricas que Baleares o Aragón, por ejemplo- celebrarán elecciones autonómicas el 28 de mayo del 2023, coincidiendo con los comicios municipales. Baleares, por tanto, elegirá en esta fecha su parlamento. Y a un año vista de las elecciones, los partidos políticos aquí existentes, amén de los que se puedan organizar para concurrir a estos comicios, se han puesto ya en marcha, como en enero los gatos en celo, para situarse en línea de salida y hacerse con una porción del pastel electoral. Y entre estos nuevos aspirantes nos encontramos ahora con un invento llamado Coalición por Mallorca, que según alguno de sus promotores y a fe que un tanto optimistas, podría aspirar a lograr cuatro escaños en el Circulo Mallorquín. Veamos pues de qué se trata el invento.

La idea de crear Coalición por Mallorca la lanzaron a finales de 2020 algunos rebotados o disidentes de partidos tradicionales, todos de centroderecha, o sea del PP, del Pi y Ciudadanos, como un proyecto que, según afirman, no tiene nada que ver con estos partidos, sino que nace como algo semblante a Coalición Canaria, con la idea de agrupar en una misma formación a los partidos independientes, agrupaciones de electores o proyectos personalistas, que existen en la Part Forana de Mallorca.

Pretenden que sea una formación liberal de centro y transversal, ya que podrá agrupar a formaciones que se sitúan dentro del espectro político centrista, desde el centroizquierda hasta el centroderecha y desde de la socialdemocracia al liberalismo centrista. O sea, crear una federación de partidos independientes y no nacionalistas, que para lo contrario ya está Més, que aglutine todas aquellas formaciones municipales de la isla que se sitúen en este segmento político.

Coalición por Mallorca, salvo disidencias y rifirrafes previsibles por su propia condición de agrupaciones con marcado acento personalista, tiene previsto presentarse como agrupación a finales de junio y parece ser que ya cuenta con una cuarentena de formaciones, entre otros los llamados partidos independientes de Santa Margalida, Muro, Sa Pobla, Binissalem, Sencelles, Sóller, Fornalutx, Llubí, Sant Llorenç, Manacor, Lloseta, Capdepera, Campos, Ses Salines, Inca y Palma.

Veamos lo que puede ocurrir con esta nueva propuesta electoral. Si Coalición por Mallorca es una formación de centro no nacionalista, al margen de Ciudadanos que lamentablemente está a punto de extinguirse, en este segmento ya está el Partido Popular e incluso Vox. Si acaso esa agrupación de partidos independientes que, igual que la izquierda balear no podrá alcanza nunca un escaño en las Cortes generales, pretende dar un vuelco a la situación política regional con la izquierda gobernando, no parece que vaya a ser este el mejor método para desojarla del poder, porque al fraccionar y dispersar el voto sin obtener mayor beneficio les va a salir un pan como una hostia. Y tampoco lograrán con ello más cuota de poder e influencia, excepto rebañar algunas prebendas locales, de apoyar o no a quien ostente la mayoría, que, en este caso, si continúa gobernando la izquierda, siendo de derechas poco podrán esperar. O sea que, oído al parche.

A salvo la libertad de cada cual, de cada agrupación o de cada pueblo de concurrir a las elecciones, no sé si estamos ante un mal negocio.