Casas de papel (2)

LUNES: MÁS ES MENOS. Las políticas restrictivas que el Govern quiere implantar, siguiendo a doctrina Sánchez, dispararan también al máximo histórico el precio de la vivienda en Baleares por una sencilla y constatada razón: allí donde se han implantado los topes de alquiler suben los precios de los pisos baratos y hunden la calidad del resto. Pero no solo eso porque tras disparar el precio de la vivienda, aumentará también el de solares al eliminar superficie edificable y con el metro cuadrado ya más caro de España. Es un pez que se muerde la cola: a escasez de solares, precios más altos de las viviendas y con el tope de los alquileres, una todavía mayor escasez de estas. Esto es algo que se ha logrado después de ocho años de este gobierno. Pero ahora, en plena campaña electoral, el programa de vivienda, siguiendo las directrices superiores, se sitúa en primer lugar. O sea, que lo que no han logrado en estos años pretenden conseguirlo de ahora en adelante, aunque quepa suponer que, a la vista de los resultados obtenidos, lo que pueden acabar logrando será quedarse en la oposición.

MARTES: CRÓNICA NEGRA. Coinciden distintas estadísticas, entre ellas la del Ministerio del Interior y otra de la OCU, que Palma figura entre las diez ciudades más inseguras de España, sin determinar si ocupa uno de los primeros lugares tras Barcelona y Madrid. Pero, vaya, ninguna campaña electoral en ninguna de sus promesas sitúa Baleares en cuanto a la necesidad de restablecer unos niveles de seguridad compatibles con el principal negocio sobre el que viven estas islas, o sea, el turismo. Ya se ha visto que una ciudad como Barcelona presenta unos índices de inseguridad más altos de España y que ello repercute no solo sobre sus habitantes, sino también sobre el gran número de visitantes que la ciudad recibe.

Lo mismo sucede en Palma y no únicamente porque sus habitantes, es evidente, desean mayor seguridad, sino también porque son los visitantes los que necesitan una ciudad, pero también unas Islas, más seguras. Los motivos de esta inseguridad son diversos, pero en parte pueden achacarse a la falta de agentes de la Policía y la Guardia Civil, entre otras cosas por el alto precio de las viviendas. Convendría que la seguridad figurara en primer lugar en el ranking de promesas electorales. Porque con su ausencia nos jugamos mucho.

MIÉRCOLES: POR FIN UNA BUENA IDEA. Los socialistas plantean ahora la creación de un área metropolitana de Palma. Una de las ideas que ha ido discutiendo, y que quedará incorporada a la propuesta del partido, es crear en el Consell de Mallorca un área metropolitana que incluya los municipios de Palma, Calvià, Llucmajor y Marratxí. De lograrlo, y mas aún con un acuerdo con la oposición, sea cual sea, se evitarían muchos problemas y se alcanzarían mejores resultados. Actualmente, un suponer, Consell de Mallorca y Ayuntamiento de Palma, edificios vecinos con solo una pared de por medio, pueden llevar a cabo y al mismo tiempo proyectos contradictorios, lo cual es una auténtica idiotez y solo el resultado de los reinos taifa con que se administra cada una de estas instituciones.

JUEVES: ¿QUÉ HACER? Según el Estudi d’Actituds i Usos Lingüístics presentado por el Grup de Recerca Sociolingüística por encargo de la dirección general de Política Lingüística, aumentan los jóvenes catalanoparlantes de Baleares que cambian al castellano cuando se dirigen a personas que no son nativas. Estos cambios se producen sobre todo cuando se dirigen a alguien que por su imagen o por su manera de hablar deducen que no es de aquí y entonces mudan al castellano. Gran problema, sí señor. ¿Qué hay que hacer entonces si a uno no lo entienden? Una solución es hablarle por señas y otra, más radical, dirigirse al intruso en inglés, aunque claro está, siempre y cuando los dos lo entiendan. Lo que no debería hacerse nunca es dirigirse a ellos en castellano, máximo desiderátum de la actual política lingüística. Ya se sabe lo que dice una entidad con sede en Palma: Vull viure plenament en català.

VIERNES: SIN RESPONSABLES. La Audiencia Provincial, al exculpar a Neus Truyol de los vertidos en la costa de Palma, ha señalado que nadie ha discutido la existencia de los vertidos ni que el problema estaba en la «incapacidad estructural del sistema de saneamiento» para depurar las aguas fecales de Palma cuando se producen lluvias, aún escasas, lo que obligaba a abrir los aliviaderos y permitir la salida de aguas sin tratar por el emisario del Torrent Gros. Así pues, lo que Emaya solo tenía obligación de gestionar era el sistema de saneamiento. La construcción de las infraestructuras -un nuevo emisario y una nueva depuradora- correspondería al Ayuntamiento, al Govern o al Estado. Hete aquí pues una dispersión de responsabilidades que conduce directamente a una exención de estas. Total, que aquí por lo que se ve, nadie es responsable de nada.