El INSS tiene un aviso para todos los españoles que han hecho la mili: cambios en tu jubilación

Durante décadas, miles de hombres en España cumplieron con el servicio militar obligatorio, una etapa que hoy parece lejana pero que sigue teniendo efectos tangibles en la vida de muchas personas, especialmente al acercarse la jubilación. Aunque la «mili» fue abolida oficialmente en 2001 durante el mandato de José María Aznar, su huella persiste en el sistema de pensiones, y recientemente la Seguridad Social ha vuelto a poner sobre la mesa su incidencia en el cálculo de los años cotizados para la jubilación anticipada.

Según ha confirmado la Seguridad Social, sólo se podrá contabilizar hasta un máximo de 12 meses por el servicio militar obligatorio, y en situaciones concretas. Este año adicional no modifica la edad ordinaria de jubilación ni aumenta el porcentaje de la pensión, pero sí puede marcar la diferencia para acceder a la jubilación anticipada, que sigue siendo una opción atractiva para muchos trabajadores.

Cómo afecta la mili a la jubilación

Contrario a lo que se había especulado, la Seguridad Social ha aclarado que no se sumarán cinco años de cotización por haber hecho la mili. Lo que sí contempla la normativa vigente es que, en caso de solicitar la jubilación anticipada, se podrá computar hasta un año del tiempo pasado en el servicio militar obligatorio o en la prestación social sustitutoria, si fuese necesario para alcanzar el mínimo de años cotizados requeridos.

Este beneficio aplica exclusivamente a quienes estén interesados en acceder a la jubilación anticipada, ya sea de forma voluntaria o involuntaria. No tiene efectos sobre la jubilación ordinaria, ni tampoco sirve para aumentar el porcentaje de la pensión que se cobra, es decir, no sirve para alcanzar el 100% si uno ya cumple la edad legal pero no los años cotizados requeridos. El año de mili sólo puede sumar si con él se completa el mínimo necesario para pedir la jubilación anticipada, que actualmente es de 35 años cotizados.

La edad ordinaria de jubilación en España en 2025 es de 66 años y 8 meses para aquellos que hayan cotizado menos de 38 años y 3 meses. Para quienes sí hayan superado esa cifra, la edad legal se mantiene en los 65 años. Por su parte, la jubilación anticipada se puede solicitar a partir de los 63 años si se han cotizado al menos 38 años, o a los 64 años y 6 meses si no se alcanza esa cifra, pero siempre con un mínimo de 35 años de cotización efectiva, de los cuales al menos dos deben estar dentro de los 15 años previos a la solicitud.

Es en este punto donde el tiempo del servicio militar puede tener un papel determinante. Imaginemos el caso de un trabajador que ha cotizado 34 años y 2 meses y desea jubilarse antes de la edad ordinaria. En ese escenario, si acredita un año de mili, podrá alcanzar los 35 años requeridos y acceder a la jubilación anticipada, siempre y cuando cumpla con los demás requisitos.

Para ello, es imprescindible solicitar un certificado que acredite la realización del servicio militar. Este documento debe gestionarse a través de la Dirección General del Personal Militar, dependiente del Ministerio de Defensa, en la delegación provincial correspondiente al lugar donde se residía al iniciar la mili. El trámite requiere rellenar un formulario específico y adjuntar una fotocopia del DNI y de la cartilla militar. Una vez entregada la documentación, se expide el certificado de cómputo recíproco de cotizaciones.

Con este certificado, el interesado debe acudir a la oficina de la Seguridad Social para solicitar la incorporación del periodo acreditado a su vida laboral. Es importante destacar que esta incorporación sólo se aplicará si es necesaria para alcanzar los requisitos de la jubilación anticipada. En caso de que el trabajador ya tenga los años cotizados exigidos, el año de mili no aportará beneficios adicionales.

Cabe recordar que este beneficio se extiende a quienes realizaron la Prestación Social Sustitutoria (PSS), modalidad civil que reemplazaba la mili para aquellos que, por diversos motivos, no querían o no podían hacer el servicio militar. El procedimiento para acreditar este tiempo es muy similar, aunque la solicitud debe presentarse en centros del Ministerio de Justicia o en los registros de la Administración General del Estado o de las Comunidades Autónomas.

En 2021 se reconoció también el derecho de las mujeres que participaron en el Servicio Social Femenino a que este tiempo se tenga en cuenta en las mismas condiciones que la mili masculina. Esta incorporación representa un paso adelante en la equiparación de derechos en materia de pensiones, al reconocer un periodo históricamente olvidado en el cálculo de cotizaciones.

En conclusión, aunque no se añadirán cinco años de cotización como se había rumoreado, sí es posible contabilizar hasta 12 meses del servicio militar obligatorio o de su equivalente civil para acceder a la jubilación anticipada.

Este año adicional puede ser decisivo para quienes estén cerca de cumplir los requisitos pero les falte un pequeño tramo de cotización. En un contexto en el que la edad de jubilación va aumentando progresivamente y muchos trabajadores buscan opciones para jubilarse antes, cada año cotizado cuenta.