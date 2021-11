El Partido Popular da un paso al frente y se moviliza en la calle para hacer frente al desgobierno socialcomunista en un momento en que el descontento social encuentra su reflejo en la oleada de manifestaciones y paros convocados. Conscientes de que el Ejecutivo está sobrepasado por las circunstancias, el PP reforzará su labor de oposición en el Congreso de los Diputados, rebatiendo por medio de iniciativas -proposiciones de ley y no de ley- las medidas de Sánchez, y apoyando las reinvindicaciones de los sectores que más están sufriendo la inacción de un Ejecutivo que vive una realidad paralela y sigue insistiendo en que España «va mejor». Lo que busca el PP es ir vertebrando el programa de Gobierno ante la evidencia de que estamos ante un «tsunami» social de imprevisibles consecuencias.

Ese es el camino: trasladar de forma nítida a la opinión pública que hay una oposición comprometida con los problemas de los españoles y dispuesta a plantar cara a un Gobierno que, con la que está cayendo, se dedica ahora, otra vez, a agitar el espantajo de Franco con una Memoria Democrática que no es memoria y no tiene nada de democrática. Y decimos que ese es el camino, porque el otro, el de las pendencias internas y las polémicas estériles desatadas a cuenta de la decisión de Isabel Díaz Ayuso de presidir el partido en Madrid, es la antipolítica. Lo prioritario es hacer frente al socialcomunismo erigiéndose en seria alternativa de Gobierno; lo inútil es desangrarse en peleas fratricidas. España no está para espectáculos de patio de colegio, sino para remangarse y pasar a la ofensiva. Si Pablo Casado ha entendido el mensaje de los votantes y sabe distinguir entre lo urgente y lo absurdo, el PP estará allanando su camino hacia La Moncloa. Pero si insiste en confundir el orden de prioridades, colocando los personalismos por encima del interés general, habrá dilapidado una oportunidad histórica.