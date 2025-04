El calzón ‘quitao’ del jefe del PP catalán

Alejandro Fernández es uno de los escasos líderes del Partido Popular que he conocido que sobrevive sin arriar banderas y andando siempre con su propio paso. Lidera el PP de Cataluña en territorio comanche y demuestra su ancestro asturiano en el ADN y sabe que tras los picachos nevados y las brumas siempre termina naciendo el sol.

Lo que más sorprende al ya veterano columnista en Alejandro Fernández son dos cosas casi por igual. Por un lado, esa ironía demoledora típicamente asturiana y, por otro, su irrefrenable pulsión por la libertad en todos sus estados. No me sorprende que a la presentación de su libro en Madrid no asistiera ningún destacado miembro de la actual dirigencia popular, si se exceptúa a Cayetana Álvarez de Toledo, que siempre va por libre exhibiendo un talento demostrado aunque tampoco exento de errores; tampoco creo que tenga especialmente nada ad hominem contra Fernández.

Contundencia y claridad: errores estructrurales que ha lastrado en Cataluña al centro derecha español. Ya sabemos que los independentistass quieren dinamitar la unidad de España y hacer saltar por los aires seis siglos y más de historia en común.

Propone una alternativa realista al poder sanchista que pasa necesariamente por fortalecer el constitucionalismo y modernizar la derecha liberal y democrática española. Los complejos son para otros que están reciamente arraigados en las entrañas de Génova 13. Nada más hay que escuchar todas las semanas a un portavoz que no suma nada (más bien detrae) a la gran formación política que levantara hace ya medio siglo un señor de apellido Fraga y de nombre Manuel.

Alejandro Fernández es, tiene que continuar siendo, un referente en el centro-derecha español en Cataluña para que, por fin, tras muchos años, los ciudadanos de aquel territorio español puedan otear una salida al leviatán independentista y a toda esa patulea ultraizquierdista que está consiguiendo dejar a la otrora rica y efervescente Cataluña en un patio rastrero instalada en el vulgar ponipodemio.