Un Cádiz muy tocado, pero no hundido

El Cádiz empezó la liga muy mal y pugna por evitar el descenso cada año sin que el presente sea excepción. Pero tiene un buen entrenador, Sergio González, al que no le han acompañado por ahora ni la suerte, ni los arbitrajes, especialmente los últimos. De eso a pensar que hoy le compensarán media un abismo, pero de esto hablaremos más abajo.

No adelantemos acontecimientos. Afrontará la dificultad que siempre tiene enfrentarse al actual Mallorca nada menos que con ocho bajas, demasiadas para un equipo en apuros. Sobrino, Alejo, Chust, Cala, David Gil, José Mari y San Emeterio no serán de la partida. Lucas Pérez, con el que inició el campeonato, se fue al Deportivo. Pintan bastos en la Tacita de Plata. Solo falta que sople viento de levante, tan característico por aquellos lares, aunque perudicaría a ambos equipos. Con aire o sin, el público local solo ha contemplado una victoria de los suyos y nada menos que sobre el Atlético de Madrid, 5 empates y 3 derrotas antes de cerrar la primera vuelta.

Ledesma es, además de buen portero, seguro titular. Los laterales serán para Espino, en la izquierda y Iza Carcelén en el otro lado, con Fali y Luis Hernández en el centro de esa zaga, la más goleada de la categoría en funciones de anfitrión. Cabe suponer que Alex Fernández y Alcaraz formen en la medular, probablemente junto a Ocampo. Arriba la cosa estará entre el Choco Lozano y Negredo, porque parece precipitado, pese a la necesidad, que debuten sus refuerzos de invierno, el centrocampista Escalante (Eibar, Alavés) o el delantero Roger Martí (Levante, Elche).

Javier Aguirre se ha llevado a 25 y porque no había más. Leo Román, Gayá, Marcos Fernández y Dennis, de adorno. Todos disponibles,salvo Brian Cufré que estará llegando a Nueva York y no de vacaciones, incluido Kang-in Lee, El coreano ha pasado una mala semana, es lo que tienen los representantes ávidos de generar operaciones y percibir comisiones. De eso viven y no mal.

A lo que íbamos. El Comité ha designado al que ahora es el árbitro de moda: De Burgos Bengoechea. Esta temporada aun no ha pitado al Mallorca cuya última referencia es el 2-6 del Granada en Son Moix en los estertores de la pasada competición. El Cádiz se topó con él en Girona (1-1). Le dan partidos de alto nivel y riesgo, entre ellos la final de la Supercopa en Arabia Saudí. Es internacional, aunque solo ha dirigido un partido de Europa League y dos de la cosa esta de la Nations League. Lleva 10 en la liga, con no muchas amarillas, pero si rojas (4). Deja jugar bastante, aunque quizás en este partido le convenga cortar rápido y desde el primer minuto.