No saben cómo envainársela. Tanto es así que quieren excusarse en un informe que muy solvente no debe de ser, cuando nadie quiere figurar como su autor.

Este informe anónimo viene a decir, según ha trascendido, que, como el Supremo condenó al diputado Alberto Rodríguez, conocido como el Rastas, a una pena principal (prisión) y otra accesoria (inhabilitación), y permitía sustituir la prisión por el pago de una multa, pagada esta multa quedan sustituidas las dos. Y eso, no hay por donde cogerlo.

Por mucho informe sin firma que diga otra cosa, cuando se añade una pena accesoria a otra principal existen dos penas, no una. Y el Código Penal (artículo 71.2) permite sustituir la pena de prisión, pero solo “ésta”, no la accesoria.

Es lo que ha dicho el Supremo en su sentencia, en la que condenan al diputado “a la pena de un mes y 15 días de prisión, con la accesoria de inhabilitación” y luego señala que “la pena de prisión se sustituye por la pena de multa”.

Si fuesen dos penas y no sólo una susceptible de sustitución total, el Supremo no diría “la pena de prisión”, diría, sencillamente “la pena”. Si se siguiese la absurda interpretación del informe sin firma daría igual poner penas accesorias. Con el pago de la multa saldría gratis que te condenasen a inhabilitación además de a prisión.

Pero el Código Penal no incluye ofertas de supermercado, del pague una y llévese dos. Y Batet lo sabe. Y también sabe o debería saber que algo parecido señaló la Junta Electoral Central en un caso análogo en el que se consultó si, suspendida una pena de prisión, debía entenderse también suspendida la accesoria de inhabilitación. La respuesta fue no. Y como le gusta decir a Sánchez, no es no.

Hoy querrán librar al diputado rastas de su cese y no sé si Batet y sus socios en la Mesa del Congreso llegarán a leer esto a tiempo aunque da igual porque ya lo saben. Y cuando se dicta una resolución injusta a sabiendas de que es injusta también saben lo que pasa. Viene escrito en el Código Penal. Por mucho informe-escudo que se hayan querido fabricar para cuando sean llamados a declarar.

¿Tan importante es el rastas que, por evitar su inhabilitación, quizá terminen inhabilitando a todos los miembros de la mesa que impidan su cese? Sometido Felipe González y con Otegi diciendo lo siento por las mañanas mientras encubre y homenajea a etarras por las tardes, ahora toca mimar a los de Podemos. Esta es la socialdemocracia de Sánchez.