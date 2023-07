Balance del Gobierno de Sánchez en 10 puntos

1) Desaparición del partido político conocido popularmente como Jodemos, en alusión a su misión última, que no ha sido otra que fastidiar al prójimo por encima de todo.

2) Hacer de Izquierda Hundida el esperpento perfecto para que sus fechorías parecieran menos miserables. Lo que queda de esta ideología es una rubia ficticia de edulcoradas maneras y siniestras intenciones, que tiene más fe que Mahoma; y eso que le hemos regalado alguna que otra visita al Vaticano.

3) Convertir los nazi-o-nalismos en hijitos, que han ido piando misericordia desde sus cunitas sin sábanas. El problema de Cataluña, lejos de aminorarse en estos años de mandato socialista, se ha acrecentado. Los pactos de este necio marajá con lo más indigno de nuestro país constituyen una de las mayores aberraciones de todos los tiempos.

4) Avergonzar a los españoles en todas y cada una de sus apariciones en actos internacionales. Su chulesca presencia, su porte de deportista fracasado, su falta de carisma, de solera, de gracia natural han sido paseados muy desgraciadamente por casi todo el mundo en estos años. Spain is different… ¡mecachis en la mar! Las relaciones con las grandes potencias actuales, así como los problemas heredados (y ahora agudizados, como el del Sáhara), van a ser un encaje de bolillos de lo más delicado para su sucesor. Aunque, como peor no se puede hacer, cualquier actuación será seguro bien vista por nuestros vecinos de este planeta Tierra.

5) Dejar para la posteridad una imagen tan cómica como elocuente, tan delatadora como terrorífica. En ella se resume a la perfección su paso por Moncloa: Sánchez dentro del Falcon con gafas de sol. La imagen se tomó al principio de su mandato. Se aprecia un hombre superado consigo mismo, con su éxito, la materialización de un sueño cumplido. Cualquier matón de película comercial americana de los años 90 no lo habría hecho mejor.

6) Destrozar la economía nacional.

7) Gestionar la primera pandemia mundial del siglo XXI catastróficamente, permitiendo, por ejemplo, una ridícula manifestación feminista multitudinaria, cuando las alarmas internacionales estaban ya en rojo, y convirtiéndose en foco descomunal de transmisión, con millones de muertos, todos ellos a su lomo; aunque, para una persona sin ética ni moral, esto no ha sido nunca un problema.

8) No frenar las locuras de adolescente rebrincada de la ministra de Igualdad, la mujer más cínica del suelo patrio, a la sazón pareja sentimental del fundador de Jodemos.

9) Conseguir que el pueblo español empiece de nuevo a demandar los valores clásicos de toda la vida. Dicen que lo clásico es aquello que no se puede mejorar, nunca mejor dicho. La honestidad, el orgullo por nuestra historia y nuestras costumbres, el espíritu de sacrificio, la alegría de vivir, el rigor a la hora de afrontar los problemas comunes, el respeto al varón (igual que a la mujer, por supuesto) y algún piropillo biensonante por la calle, por favor, ¡que esto es España, coño!

10) Hermanar al pueblo español. Pocas veces un país estará más feliz y esperanzado que el próximo 23 de julio, cuando el presidente Sánchez tenga que coger a sus mujeres y largarse de Moncloa. Qué momento, por Dios, tiemblo sólo de pensarlo.

Como ven, no todo es malo; hay algunos puntos que son positivos. Evidentemente, habría cabida para muchos más aspectos, matices, reflexiones, pero como primera vista de pájaro, creo que este decálogo recoge bien el panorama. No he añadido las palmadas esperpénticas que daba su mujer aquel día de 2019, en que un Sánchez en vaqueros y sin canas subía al estrado a celebrar su victoria. Ahora todo eso es historia. Ya queda poco, vamos todos a una, no se distraigan.