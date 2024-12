Balaídos en horario hostil

Las Palmas, Valladolid y Espanyol jugaron el pasado martes ante el Europa, el Real Avila y el Barbastro respectivamente. Nada que ver con el Barça, ¿verdad? Los dos primeros podrían haber jugado mañana su partido de liga y también el Espanyol si no se hubiera programado este jueves el partido de Copa del Getafe. Pero incluso sin buscar tales combinaciones, nada tan sencillo como en una semana tan complicada no haber previsto ningún encuentro en viernes. El Mallorca no debía de consentirlo, ni creo que a Arrasate y a los futbolistas, que tienen la sartén pero no el mango, les haya hecho le menor gracia pasar por este aro.

Balaidos no es un terreno inexpugnable, pero si muy difícil. Si los bermellones son el quinto mejor visitante de la liga, el Celta es el sexto mejor anfitrión. Une veteranía o más bien experiencia, Iago Aspas o Borja Iglesias, Mingueza y Marcos Alonso; juventud, Hugo Alvarez, Alfon, Domínguez y no poca habilidad en las botas de Ilaix, Fran Beltrán o Bamba. Como local y en 8 citas ha marcado 7 goles más que el Mallorca, aunque también haya encajado 4 más. Esto es porque ante su afición se trata de un equipo descarado, que aprieta mucho, convierte a sus laterales en extremos y con un técnico de la casa y valiente, Giráldez, monta un aparente 5-3-2 que, en realidad, pasa a un 3-4-3 o un 3-6-2 muy agobiante para cualquier visitante.

En Vigo solamente han ganado los equipos de Madrid, Real y Atlético, y empatado Barça y Girona.

Despegan de Palma con destino al aeropuerto de El Peinador, los mismos convocados para el anterior compromiso. Copete y Lato siguen de baja, además de Cuéllar, así que idéntica lista. Sin embargo jugarán otros. Probablemente Mascarell, Mateu Jaume, Robert Navarro, Dani Rodríguez, Greif y quizás Asano o Chiquinho aparezcan en la alineación inicial. El abultado marcador en contra infringido por un Barça despiadado ampara, aunque no exige, un resultado reivindicativo nada fácil.

Ricardo De Burgos Bengoetxea, de Bilbao y 38 de edad, se reencuentra con ambos equipos dos meses después. En Palma, Mallorca 1, Villarreal 2, con expulsión de Lato en el minuto 69, la única roja que ha mostrado en los siete encuentros para los que ha sido designado hasta ahora. En el «Abanca», Celta, 1-Girona, 1. Pese a ello no es nada tarjetero, solo tres amarillas de media, pero es de criterio cambiante y muy irregular. Cumple su décima campaña en Primera, todo un veterano, y es árbitro FIFA. En el VAR, Pizarro Gómez.